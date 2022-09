Sieben Dewaele lovend over zijn ploeggenoten: "Onze inzet was voortreffelijk"

Sieben Dewaele pakte vandaag met KV Oostende een zeer belangrijke overwinning tegen KV Oostende.

Even opgelucht ademhalen voor Sieben Dewaele en zijn ploeggenoten bij KV Oostende. Met hun 1-0-overwinning van vandaag tegen KAS Eupen kruipen ze wat verder weg van de degradatiezone. "Onze inzet was voortreffelijk en ook de invallers hebben het fantastisch gedaan om de punten binnen te slepen. Ons voetbal is goed, maar de voorbije weken bleven de punten achterwege", vertelde het jeugdproduct van Anderlecht, Sieben Dewaele, na affluiten.

"Het was niet onze beste wedstrijd, maar dit is een verdiende zege. Nu moeten we meteen onze blik richten op volgende week", besloot Dewaele. Volgende week staat er opnieuw een zeer belangrijke wedstrijd op het programma voor dde Kustboys. Ze gaan namelijk op bezoek bij Cercle Brugge. Het zal een zeer belangrijke wedstrijd worden wetende dat er dit seizoen drie zakkers zijn.