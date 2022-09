Standard weet voor het eerst in 15 jaar te winnen op het veld van STVV en springt over Anderlecht de top 8 binnen

Standard ging vandaag op bezoek bij STVV. Beide ploegen hadden dit seizoen al tien punten verzameld en wouden in deze wedstrijd hun play-off ambities in de verf zetten.

Standard vandaag op zoek naar een eerste overwinning in 15(!) jaar op het veld van STVV. Beide ploegen stonden met een gelijk aantal punten, tien om precies te zijn, op een gedeelde achtste plek met Anderlecht. Het beloofde dus geen eenvoudige klus te worden voor de Rouches. STVV wist vertrouwen te putten uit het gelijkspel in de derby op het veld van Genk. De wedstrijd begon zeer gesloten. STVV zette van in het begin zeer hoge druk op de bezoekers uit Luik, die amper aan voetballen kwamen. Lang leken we op weg naar een zeer saaie wedstrijd die uiteindelijk op een brilscore zou gaan eindigen, maar niets bleek minder waar te zijn. Uiteindelijk moesten we 25 minuten wachten op een eerste kans in deze wedstrijd, maar Schmidt hield de Kanaries recht.

Standard profiteert van defensieve slordigheden

Amper één minuutje later was het wel prijs voor Standard. De Rouches gingen goed doordekken waardoor Stan Van Dessel balverlies leed en Amallah de bal goed kon meegeven aan Drăguș. De Roemeen schuifde de bal rustig voorbij Schmidt en zette zo de mannen uit Luik op voorsprong. STVV kwam door de alerte defensie van Standard niet aan kansen toe. Standard wist voor de rust zijn voorsprong wel nog te verdubbelen. Opnieuw lag een defensieve flater aan de basis van het doelpunt van de Rouches. Leistner gaf de bal te eenvoudig weg aan opnieuw een goed doorduwend Standard. De bal kwam voor doel en Leistner devieerde de bal buiten bereik van Schmidt in doel. De ruststand werd dan ook meteen 0-2.

Photonews

Stan Van Dessel, die boter op het hoofd had na het eerste tegendoelpunt, bleef samen met Shinji Kagawa en Daichi Hayashi in de kleedkamer. Hun drie vervangers, Koita, Bruno en Boya, moesten STVV in de tweede helft terug in de wedstrijd knokken. De Kanaries kwamen met goede intenties naar buiten, maar Standard speelde dankzij de dubbele voorsprong in een zetel. Defensief stonden ze goed op te letten en zo konden de Rouches rustig afwachten en counteren. Op het uur kreeg STVV uit het niets een strafschop na hands van Bokadi. Brüls bleef kalm en zette de elfmeter om. Zo leefde Stayen weer op en zaten de Kanaries opnieuw volledig in de wedstrijd.

Bij Standard voelden ze de thuisploeg meer en meer komen. Ze versierden enkele goede mogelijkheden, maar tot echt grote kansen kwamen ze niet. Bij Standard bleven ze counteren. Goed samenspel tussen nieuwkomers Darida & Zinckernagel zorgt bijna voor het derde Luikse doelpunt. Darida passeerde knap Schmidt, maar zijn schot belandde op de paal. De herneming van Zinckernagel, de gehuurde flankaanvaller van Olympiakos, vloog ver over de kooi van STVV. De thuisploeg had zelf nog enkele mogelijkheden die vooral gecreëerd werden door de patron op het middenveld, Christian Brüls. Een tweede doelpunt vanwege de Kanaries kwam er echter niet meer en zo wint Standard voor het eerst in 15 jaar nog eens een wedstrijd op Stayen.