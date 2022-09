Brüls na nederlaag tegen Standard: "We hadden slimmer moeten spelen en de rust moeten bewaren"

Christian Brüls is met Standard pijnlijk onderuit gegaan tegen Standard in eigen huis. De middenvelder speelde een goede wedstrijd en scoorde zelfs, maar wist de nederlaag niet meer af te wenden.

Christian Brüls speelde een zeer goede wedstrijd tegen Standard, maar kon een nederlaag tegen de bezoekers van Standard niet vermijden. Ondanks zijn doelpunt van op de stip kwam STVV niet verder dan een 1-2 in eigen huis. "Ze hadden één kans en dan scoren ze meteen bij de tweede. Het tweede doelpunt kwam ook uit de lucht gevallen. Het is moeilijk om zo'n situatie om te keren tegen Standard, want zij zitten nu in de flow. Qua eerste helft verliezen we terecht, maar in de tweede helft waren wij iets beter", vertelt Brüls na affluiten.

"In de tweede helft zaten we echt beter in de wedstrijd. We creëerden kansen, maar overdreven soms in de afwerking. Je wil dan iets meer doen en dan probeer je soms te veel. Uiteindelijk was het vooral in de eerste helft niet genoeg", ging de middenvelder verder. "Je staat 0-2 achter en je komt dan terug tot op 1-2. We hadden toen nog 20-25 minuten te spelen, maar we begonnen alles te overhaasten. We hadden slimmer moeten spelen en de rust moeten bewaren", besloot Brüls.