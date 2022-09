Selim Amallah: "Ik voel me goed bij Standard en het was niet het juiste moment om te vertrekken

De Marokkaanse international stond op het punt te vertrekken tijdens afgelopen zomermercato nadat hij had laten weten dat hij andere oorden wou opzoeken. Uiteindelijk bleef hij bij Standard tot vreugde van de club, zijn coach en de fans.

Standard Luik heeft vrijdagavond de 15-jarige vloek van Stayen verbroken door met 1-2 te winnen. Sins 2007 kwamen de Rouches er niet meer winnen. "Daar denken we niet aan, we denken aan de volgende wedstrijd en we kwamen hier om te winnen. De vloek is achter de rug en we zijn erg blij. Deze vijftien jaar en deze statistieken zijn meer een ding voor journalisten. We zijn gefocust op het veld", zei Selim Amallah na de wedstrijd.

Maar de aanvallende middenvelder, die de assist gaf op het doelpunt van Dragus, was kritisch voor zichzelf. "Ik speelde niet mijn beste spel, ik verloor veel ballen. De coach vraagt me om het team te leiden doorheen de wedstrijden en ik probeer mijn best te doen. Ik gaf niet op en ik bleef het team ook verdedigend helpen. De versterkingen? Ze doen ons veel goeds," zei de Marokkaanse international.

De X-factor van Standard

Enkele weken geleden stond Amallah nog op het punt om te vertrekken, maar uiteindelijk bleef hij bij de club aan de Maas. "Ik voel me goed hier bij Standard en het was niet het juiste moment om te vertrekken. Ik was zeker op zoek naar iets anders, want ik zit al een tijdje in België en ik wilde iets anders ontdekken. Er was geen vertrek, ik ben hier en ik geef alles. Een contractverlenging? Ik heb nog een jaar te gaan, maar daar ben ik niet op gefocust. Ik maak me zorgen over het veld en ik denk dat ik volwassener ben dan vroeger. De coach geeft me veel vertrouwen en ik ben blij dat hij hier is. De club doet het beter en is niet meer ziek zoals vorig seizoen. We hebben weer veel plezier. De groep leeft en we zijn een echte familie," voegde hij eraan toe voordat hij het over het WK had.

"De wereldbeker komt eraan. Ik denk er natuurlijk over na en ik moet goed presteren. Ik heb een nieuwe coach (Walid Regragui) bij Marokko en ik heb met hem via de telefoon gesproken. Heeft hij mij geadviseerd? Hij zei me dat als ik nu niet wegging, het er later wel nog van zou komen. Hij zei me dat het belangrijkste was dat ik kon spelen, om het ritme te behouden en mijn goede vorm aan te houden. We kunnen het goed doen op het WK," besloot Selim Amallah.