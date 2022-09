Opvallende keuze van Hollerbach: "Ik maak mijn keuze op basis van wat ik zie op training"

STVV moest gisteren de duimen leggen tegen Standard. Opvallend bij de Kanaries: Bernd Hollerbach had alweer geen basisplaats voor Aboubakary Koita, die toch weer heel snedig inviel.

Hollerbach gaf er een korte uitleg aan. “Ik spreek niet graag over één speler. Voetbal is en blijft een teamsport”, aldus de Duitser bij HBvL. “Ik maak mijn keuzes op basis van wat ik zie op training en tijdens de voorbereiding.”

Met de nederlaag kwam er een einde aan een periode van vijftien jaar zonder thuisverlies tegen Standard. “Ik heb deze week veel gelezen over statistieken. Vandaag hebben we gezien welke statistieken belangrijk zijn en welke niet. We hadden het meeste balbezit, het meeste schoten op doel en de meeste hoekschoppen. Maar het zijn alleen de doelpunten die tellen. We hebben twee grote fouten gemaakt die afgestraft worden op dit niveau. Het verschil in efficiëntie in de zestienmeters heeft ons genekt.”