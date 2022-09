Selim Amallah nog steeds bij Standard: "Volhouden tot de wereldbeker"

Selim Amallah leek lange tijd op vertrekken te staan bij Standard, maar uiteindelijk is hij nog altijd op Sclessin aan het voetballen.

Dat er geen transfer kwam, is geen ramp voor Selim Amallah. Hij liet het over aan zijn makelaar en maakte zich geen zorgen over het feit dat er geen nieuwe werkgever kwam.

Maar ook het uitblijven van een nieuw contract verontrust Amallah niet. “Daar maak ik me geen zorgen over”, vertelt hij bij de RTBF terwijl zijn laatste seizoen bij de Rouches loopt.

De focus ligt nu op spelen bij Standard, in functie van het WK met Marokko. “We hebben een nieuwe coach met Marokko. Ik heb al contact met hem gehad. Ik denk dat ik moet spelen, dat is het belangrijkste. En ik moet het tempo volhouden tot aan de wereldbeker, want het is niet zomaar een toernooi, het zijn de beste spelers van de wereld.”