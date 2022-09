Anderlecht blijft achter met 10 op 24: sterk Westerlo legt pijnpunten nogmaals bloot

Eén punt in de laatste vier competitiewedstrijden en 10 op 24. Da's pijnlijk voor Anderlecht. En 't is niet dat Westerlo het gestolen heeft. De Kemphanen kwamen vroeg op voorsprong, maar hadden nog genoeg kansen om het vroeger af te maken. De gelijkmaker van Esposito viel zelfs uit de lucht.

Het wordt stilaan problematisch bij Anderlecht. Keer op keer laten ze zich in de beginfase verschalken. Na zes minuten had Vetokele de score al geopend nadat De Cuyper door Foster het straatje was ingestuurd. Jonas De Roeck heeft duidelijk geleerd van Vincent Kompany, want de overlapping op de flanken was telkens een gevaar. Overlapping die bij Anderlecht niet te zien is.

Niet om aan te zien

Want er waren genoeg problemen bij de bezoekers. Geen duel op het middenveld kunnen winnen bijvoorbeeld. Mazzu zette Kana in de tribune en bleef het vertrouwen in Diawara houden, maar of die al klaar is... Verschaeren en Ashimeru werden dan weer weggeblazen door de veel stevigere Kemphanen. En het duel op de flank tussen Chadli en Sadiki was gewoon pijnlijk. De ervaren nieuwkomer van Westerlo moest na 20 minuten al naar adem happen, maar telkens hij de bal had, gebeurde er wel iets.

Felice Mazzu moet de hete adem van zijn bestuur in zijn nek gevoeld hebben. Letterlijk zelfs, want Wouter Vandenhaute zat in gezelschap van beloftencoach Robin Veldman net achter zijn dugout. Al weken zien ze Anderlecht met lange ballen het proberen forceren. De kritiek van de supporters daarop wordt steeds luider, want in het spel kunnen ze niets creëren. Een vlotte combinatie is een zeldzaamheid geworden bij de Brusselaars.

© photonews

Onverdiende gelijkmaker

't Was pijnlijk om zien hoe Westerlo hen op alle aspecten van het moderne voetbal aftroefde: mentaliteit, diepgang, kracht, techniek, tactiek... 45 procent balbezit, dat zegt ook al veel. Het werd er niet beter op in de tweede helft. Duranville werd er wel opgesmeten en die bracht nog het meeste inzet en durf. "Shame on you" en "Wij willen voetbal zien" weerklonk uit het uitvak.

Maar ineens creëerde invaller Esposito ruimte voor zichzelf in de zestien en werkte mooi af in de verste hoek. Allesbehalve verdient die gelijkmaker, maar hij stond er wel. Nene en Vaesen dwongen heel wat kansen af. Maar het werd uiteindelijk Akbunar die de winnende treffer na een heel lange bal onder Van Crombrugge schoof. Wat een spurt!

Anderlecht zit nu al in crisis. Dit is niet waarom ze Felice Mazzu gehaald hebben. Voorzitter Wouter Vandenhaute sloeg al regelmatig eens zijn hand voor de ogen. Hoeveel krediet gaat Mazzu krijgen? Want dit gaan de supporters niet blijven aanvaarden.