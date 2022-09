Duidelijk de 'Man van de Match' bij Westerlo: "Met mijn verleden bij Club was dit voor mij de match van het jaar"

Geen twijfel mogelijk over wie de 'man van de match' was in Westerlo-Anderlecht. Die titel was weggelegd voor Maxime De Cuyper. De 21-jarige linksback was onhoudbaar.

De Cuyper werd door Club Brugge voor twee jaar uitgeleend aan Westerlo. Bij blauw-zwart heeft hij nog een contract tot 2025. En misschien moeten ze hem toch maar eens goed in het oog houden. Tegen Anderlecht was hij outstanding. "Met mijn Club Brugge-verleden is dit de match van het jaar. Dit doet zoveel deugd. Het was onze bedoeling om compact te spelen en dat hebben we goed uitgevoerd", aldus de West-Vlaming.

De Cuyper draafde 90 minuten zijn flank op en af. "Onze tegenprikken waren scherp en maakten het Anderlecht lastig. Voetballend hebben we veel kwaliteiten en dit is misschien wel een beloning na die eerste vijf wedstrijden waar we meer verdienden. Stress heb ik nooit, dat is misschien mijn sterkte", lachte hij. "Ik hou van voetbal en hoop dat je dat op het veld kan zien."

Met Roberto Martinez in de tribune blonk hij uit met twee assists. "Dat wist ik niet, maar het doet er ook niet toe. Het is wat vroeg om te zeggen dat ik bij de Rode Duivels in aanmerking kom. Maar ik hoop er ooit wel op. Dat is het mooiste wat er is."