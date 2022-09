WK zit nog in het achterhoofd bij Chadli: "Als ik helemaal fit ben, maak ik misschien een kans"

Nacer Chadli heeft zijn debuut bij Westerlo niet gemist. In de tijd dat hij op het veld stond, bleek hij een echte meerwaarde. Maar conditioneel is er nog werk aan de winkel. Al zit het WK nog steeds in zijn achterhoofd.

Roberto Martinez liet de deur al op een kier en de 33-jarige winger is er ook nog mee bezig. "Op dit moment probeer ik mijn niveau op te krikken. Ik moet vooral hard werken en matchritme opdoen", zei hij na de macht. "Voor mij is het WK op dit moment te ver weg. Als ik helemaal fit ben, maak ik misschien een kans, maar dat ben ik nog niet. Ik moet eerst mijn waarde op het veld tonen." Chadli is er de voorbije selecties niet bij geweest, maar koos deze zomer voor speelzekerheid. "Iedereen wil natuurlijk een WK spelen, en er zijn heel wat jonge spelers bijgekomen die het erg goed doen bij hun club. Dus, ik moet zelf hard werken voor ik een kans maak."