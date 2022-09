Mazzu krijgt al vragen over zijn positie: "Ik hou me niet bezig met wat er rond me gebeurt"

Acht matchen ver en 't is al crisis op Anderlecht. 10 op 24 is niet wat ze verwacht hadden in de bestuurskamer nadat ze heel wat geld in de ploeg investeerden én een nieuwe trainer gingen halen. Felice Mazzu mag zich dus al wat ongerust maken: "Daar ben ik niet mee bezig", zei hij na de match.

Mazzu probeerde uit te leggen waar het in Westerlo weer verkeerd ging. "Ik denk niet dat er een gebrek aan wil was om naar voor te voetballen. We zitten gewoon in een moeilijke periode en onze individuele technische keuzes zijn niet de beste", aldus Mazzu. "We misten ervaring en maturiteit, waardoor we te veel ruimte weggaven voor Westerlo om te counteren. En nu? We moeten groeien, blijven werken. Dit was uiteraard een verdiende zege voor Westerlo."

Maar intussen begint de kritiek op Mazzu wel grote vormen aan te nemen. De supporters in het stadion lieten hun ongenoegen blijken en ook op sociale media werd hij niet gespaard. "Ik ben hier om te werken. Ik hou me niet bezig met alles wat er rond me gebeurt. Ik zeg niet dat er geen crisis is, want die is er wel. We zijn te gecrispeerd in ons spel. We geven de bal niet op het juiste moment, we maken niet de goeie keuzes. Ik denk niet aan mijn positie. Een trainer gaat door goeie en slechte momenten. Op dit moment moeten we er gewoon blijven in geloven en werken."