Goots ziet Kempens voetbal herleven dankzij Westerlo: "Stond maar één ploeg op het veld met de intentie om te winnen"

Het was dansen en springen in Westerlo gisteren. Letterlijk, want buiten stonden er een vijftal springkastelen voor de familiedag en binnen werd er door de ouders gesprongen omwille van de zege.

Patrick Goots zag Westerlo domineren. "Voor eigen volk kan Westerlo in de toppers altijd iets meer, dat is gisteren tegen Anderlecht alweer ­gebleken. Hoewel beide teams de zege broodnodig hadden, stond er maar één ploeg op het veld met de ­intentie om te winnen", zegt hij in GvA. Westerlo heeft ook mentale veerkracht. “De Roeck en zijn mannen herpakten zich na de 0 op 9 tegen KV Mechelen, Eupen en Antwerp. Zo is de start weer wat goedgemaakt en hoeft Westerlo even niet naar beneden te kijken. Daar is het de promovendus uiteindelijk om te doen: uit het degradatiemoeras blijven en zo snel mogelijk de redding veiligstellen. De fans kregen waar voor hun geld en het Kempense ­voetbal herleeft. Daar kan ik als rasechte Kempenaar alleen maar blij mee zijn."