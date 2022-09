Peter Vandenbempt spreekt harde woorden uit over Anderlecht: "De ploeg is behoorlijk ziek"

Anderlecht verloor zondag met 2-1 op bezoek bij Westerlo en staat zo dichter bij de degradatieplaatsen dan de top vier.

Analist Peter Vandenbempt wint er geen doekjes om. “De Europese schaamlapjes met de kwalificatie tegen Young Boys en de glansloze zege tegen Silkeborg zorgen ervoor dat het huis nog niet in lichterlaaie staat, maar deze ploeg is behoorlijk ziek. Dat is de conclusie”, zegt hij op Sporza.

De houding van de trainer van paarswit achteraf kon Vandenbempt niet bekoren. “Felice Mazzu nam zijn groep in bescherming, maar hij moet woedend en misschien zelfs een beetje wanhopig zijn wanneer hij hen bezig ziet. Er is een gebrek aan scherpte, intensiteit, overgave, de wil om te winnen. En ze zijn hopeloos slecht aan de bal met verkeerde keuzes, slechte passes, gebrek aan lef, het gaat veel achteruit en breed.”

En Vandenbempt gaat nog wat verder. “Enkel bondscoach Roberto Martinez ziet er nog brood in, want hij heeft nog 5 Anderlecht-spelers in zijn brede voorselectie. En die heten niet allemaal Vertonghen. Je hoort ook vaak dat het een kwestie van clubcultuur is. De pampercultuur van Neerpede, waar ze die jonge talenten allemaal geweldig leren voetballen. Dat is een soort existentieel probleem en dat los je niet op van vandaag op morgen. Daar is een cultuuromslag voor nodig, om zware woorden te gebruiken.”