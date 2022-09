Refaelov legt vinger op de pijnlijke wonde: "De intensiteit op training is hoger dan op wedstrijd, dit maakt me kwaad"

Anderlecht ging nogmaals de boot in. Voor de derde keer in vier matchen. En het spelniveau was al helemaal om te huilen. Lior Refaelov spaarde zijn kritiek na de match niet.

Refaelov legde de vinger op de pijnlijke wonde. Daarbij spaarde hij de tactiek van zijn coach wel. "Het heeft niets te maken met de voorbereiding of de tactiek", aldus de Israëli. "Kwaliteitsgewijs is het niet genoeg en we ontbreken de juiste intensiteit. We vechten niet voor elkaar op dit moment. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen."

Refaelov zag vanop de bank waar het allemaal misliep. "We wonnen geen duels, geen tweede ballen. Dan is het moeilijk voetballen. Je kan geen goeie aanvallen opzetten als je al je duels verliest. De intensiteit op training is hoger dan op wedstrijd. It's really pissing me off! Het maakt me echt kwaad! De spelers moeten bereid zijn om meer dan 100 procent te geven op het veld. Maar we zijn meer bezig met onszelf er 'mooi' te laten uitzien."

Na de match kwam voorzitter Wouter Vandenhaute in de kleedkamer. "Hij was rustig. Hij zal nooit beslissingen nemen direct na de match. Hij hamerde er wel op dat we moeten blijven werken. Dat zal ook moeten gebeuren, want dit was niet goed."