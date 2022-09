Dit Anderlecht heeft niet de spelers om 'het systeem Mazzu' te spelen

Felice Mazzu zit met de handen in het haar. Anderlecht lijkt elke week wat minder goed te gaan voetballen. De eerste helft tegen Westerlo was zelfs niet om aan te zien. Lior Refaelov legde de schuld bij de intensiteit van de spelers en niet bij de tactiek. Maar is dat helemaal waar?

Naar ons gevoel weten de spelers van Anderlecht niet wat doen in de 3-5-2 die Mazzu hanteert. Een systeem dat hij bij elke ploeg probeert door te voeren. Bij Charleroi lukte dat, bij Union ook. Bij Genk en Anderlecht (voorlopig?) niet. Charleroi en Union zijn ploegen die in één blok van achteruit naar voor bewegen. Genk en Anderlecht zijn dat niet.

Middenveld weggeblazen

De voetbalfilosofie van beide Belgische topploegen gaat uit van balbezit en een hoge achterste lijn. Dan is reactievoetbal bijna onmogelijk geworden. Met enkel bezette flanken is er ook te weinig beweging op de helft van de tegenstander. Tegen Westerlo zagen we geen enkele keer een overlapping van spelers. Of jawel, toen Delcroix zich in de tweede helft ermee ging bemoeien. Maar Verschaeren of Ashimeru die eens over Amuzu of Sadiki/Murillo gingen? Nooit!

© photonews

Dit Anderlecht heeft niet de spelers voor dat systeem. Op het middenveld wou Mazzu meer spieren en kreeg die met Amadou Diawara, maar de Guinees lijkt allesbehalve topfit en ook niet in staat om alles recht te houden. Verschaeren wordt centraal dan weer weggeblazen door de verdedigende middenvelders van de tegenstander. De ballen die hij naar voor kon spelen, zijn op één hand te tellen.

De twee spitsen worden zo nooit over de grond bevoorraad. En met de lange ballen die Hoedt om de haverklap verstuurd zijn ze zeker niets. Anderlecht heeft geen targetspits die zulke duels kan winnen. Silva loopt zich de pleuris, maar krijgt in de box niets voor elkaar omdat er altijd minstens twee verdedigers bij hem staan.

Duranville integreren?

Is deze spelersgroep niet meer geschikt voor een 4-3-3? Dan kan je Duranville ook eens op rechts zetten met Murillo achter hem. Vertonghen kan dan linksback spelen en zich meer met het offensieve gaan bemoeien. En met een middenveld Diawara-Ashimeru-Refaelov heb je meer duelkracht gekoppeld aan creativiteit. 't Is maar een idee, maar met dit systeem zien we het niet goedkomen voor Mazzu...

Bij Genk ging hij ook experimenteren met allerhande systemen, maar het kwam nooit goed. Maar misschien wel met iets waar alle Neerpede-boys vertrouwd mee zijn. Zodanig dat de aanvallers niet telkens tegen een muur lopen. En de tijd begint te dringen, want volgende week thuis niet winnen van Kortrijk... dan wordt het wel héél penibel.