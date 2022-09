Degryse hard voor 'talenten' Anderlecht: "Enkel Debast houdt zich staande, Verschaeren gaat achteruit in plaats van vooruit"

Anderlecht leverde een lamentabele match af in Het Kuipje van Westerlo. Marc Degryse beoordeelde de individuele prestaties van de spelers heel streng. Volgens de analist van HLN zijn er veel jongeren die niet klaar zijn.

Degryse zag veel problemen. "Chadli deed met Sadiki wat hij maar wou. Het was Goliath tegen David. Hij liep erover alsof-ie niet bestond, terwijl Chadli nog bijna geen wedstrijdritme had. Het bewijs dat Sadiki nog niet klaar is voor dit niveau. Zelfs op het juiste moment een bal van tien meter geven, doet hij niet. Stroeykens op zijn beurt weegt nog niet genoeg op een verdediging. Terwijl Verschaeren achteruit gaat in plaats van vooruit. Hij moest de rol van Refaelov op zich nemen, in de rug van Fábio Silva en Stroeykens, maar Yari is nog niet in staat om die verantwoordelijkheid te dragen. Laat staan dat hij persoonlijkheid uitstraalt - dat is toch zorgwekkend aan het worden", vertelt hij in HLN.

"En ook Amuzu blijft weer hangen, door te veel technische fouten en te weinig présence. Kijk, Anderlecht moet voorzichtiger beginnen omspringen met het woord 'talent', want sommige jongens dienen echt nog veel stappen te zetten. Ze zijn nog niet klaar om in dit soort lastige verplaatsingen hun rol te spelen. Debast, ja, die staat er. Zowel qua fysiek, qua présence als qua talent. Hij kan zijn tegenstander aan. Doet de juiste dingen. Straalt zelfvertrouwen uit. En ook Delcroix houdt zich staande. Maar de rest? Aan alle mensen die hen in de ploeg roepen, schrijven of zetten: het is te vroeg."