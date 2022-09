De Roeck klopt ex-ploeg en zag sterke teamprestatie (met toch één individuele uitschieter): "Hij ziet het heel snel"

Jonas De Roeck legde twee jaar geleden een aanbieding om bij Anderlecht op post te blijven naast zich neer en koos voor Westerlo. Zondag liet hij datzelfde Westerlo een pak beter voetballen dan zijn ex-club.

De Roeck hechtte er wel niet speciaal belang aan dat het tegen Anderlecht was. "Elke match waarin we drie punten pakken is belangrijk", aldus de trainer van de Kemphanen. "Veel belangrijker voor mij als coach is de manier waarop we de wedstrijd hebben aangevat. Ik hoorde al veel dat we goed gespeeld hadden en niet de punten kregen die we verdienden. Vandaag hebben we gewoon goed gevoetbald en de wedstrijd ook onder controle gehouden."

Dit Westerlo lijkt nooit een vogel voor de kat te worden. Daarvoor is het collectief te goed. "Als coach ben ik tevreden met de teamprestatie. We hebben onze momenten goed gekozen om gevaarlijk te zijn. Ook een pluim voor de invallers, die alles gegeven hebben."

Met één individuele vermelding. Maxime Decuyper was beresterk. "Hij heeft heel veel kwaliteiten. Hij ziet het voetbal heel snel. In moeilijke momenten weet hij de oplossing te vinden. Maar hij is nog jong. We gaan vandaag ook niet te veel over individuele prestaties spreken."