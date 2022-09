Noë Dussenne strijdvaardig na overwinning op STVV: "Laat Club Brugge nu maar komen!"

Noë Dussenne is met Standard gaan winnen op STVV en zo pakken de Rouches 9 op 9. Volgende week spelen ze in eigen huis tegen Club Brugge, dat belooft een spektakel te worden.

Na 15 jaar wist Standard eindelijk nog eens te gaan winnen op het veld van STVV. "Dat was een erg trieste statistiek. De coach heeft ook wel op gehamerd op het feit dat we vandaag de derde overwinning op rij konden behalen. Dat geeft erg veel vertrouwen natuurlijk aan de groep", vertelde Noë Dussenne na affluiten. "Spijtig genoeg kunnen we de nul niet houden, maar dit is een erg goede overwinning", ging de verdediger verder.

Na enkele wedstrijden werd overal geschreven dat het wel eens een erg triest seizoen zou kunnen worden voor Standard, maar met de recente 9 op 9 lijken de Rouches zich herpakt te hebben. "Wanneer we een wedstrijd winnen zijn we de beste, maar als we verliezen zijn we de slechtste. Het gaat erg snel in het voetbal. Vandaag genieten we van de overwinning, maar volgende week volgt er al een wedstrijd tegen Club Brugge. We zijn klaar voor Club Brugge! Laat ze nu maar komen!", besloot Dussenne strijdvaardig.