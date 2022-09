Club Brugge klopt nu ook Seraing en zet druk op leider Antwerp

Club Brugge mocht met het nodige vertrouwen naar Seraing trekken na de zege tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Zou het ook lukken in Luik?

Club Brugge wilde op bezoek bij Seraing de volle buit pakken, maar dat zou op een bijzonder drassig en nat veld in het Luikse niet zomaar makkelijk worden. Aan het balbezit lag het niet: 78% op het einde, in het begin zelfs even tot 85%.

Veel deed het daar niet mee, misschien ook door het veld. Bij de rust stond het nog 0-0 en dat was niet eens onlogisch. Na de pauze waren de eerste grote kansen zelfs voor de Luikenaars, maar Poaty, Bernier & co lieten het liggen.

Aan de overkant was het wél raak. Met dank ook aan de verdediging van Seraing, want na een slechte terugspeelbal en een uitglijdende Lepoint kon Yaremchuk de 0-1 aan Larin aanbieden. Voor hem was het de eerste in blauw-zwarte loondienst.

Hans Vanaken zit dan weer aan 100 in de Jupiler Pro League. Ook voor hem dus een mooi momentje, al kreeg ook hij wel wat hulp van Seraing. 0-2 vanuit de kluts en zo de wedstrijd ook meteen gespeeld, want Seraing kon geen vuist meer maken.