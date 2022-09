Samatta is in de extra tijd de held van RC Genk na intense partij op het veld van Union

Union en Genk hebben in het Dudenpark een intense partij op de mat gebracht. Ally Samatta had het laatste woord. De aanvaller kroonde zich tot de held van Genk door de winnende treffer in extra tijd binnen te koppen.

Union had net gestunt in Europa en Genk had voorafgaand aan de puntendeling met STVV wekenlang het mooie weer gemaakt in onze competitie. Weinig reden tot wijzigingen dus. Er was er maar eentje: Onuachu in de spits bij Genk. Vrancken had zijn huiswerk weer goed af: zijn spelers zetten het goed vast. Bij Union vonden ze niet meteen een oplossing en zo kon Genk ook zelf gaan dreigen.

De eerste concrete dreiging kwam er op het kwartier, met wat hulp van Van der Heyden. Die had nochtans eerst goed het leer veroverd, maar leverde dan slordig in. Hrošovský gaf mee met Paintsil en de rechterflankspeler maakte de 0-1. Een verdiende voorsprong die Genk later nog meer zou wettigen. Paintsil geraakte weer zijn man voorbij en vond Trésor. De smaakmaker van dit seizoen stuitte op Moris.

© photonews

Rond het half uur begonnen ze mekaar toch tussen de lijnen te vinden bij Union en zo de gevaarlijkere spelers in stelling te brengen. Dat hoorde vaak Adingra bij. De voor de gebleseerde Nieuwkoop ingevallen Ivoriaan zag Lynen staan. De held van Berlijn haalde de trekker over: via de vingertoppen van Vandevoordt ging zijn schot over. Kortom: een terechte bonus voor Genk aan de rust, maar er zat nog wel leven in Union.

Zou er nog een volgend doelpunt vallen en welke ploeg zou dat dan maken? Dat was moeilijk te voorspellen. Hrošovský en Burgess waren elk al eens dicht bij een owngoal. Even later trilden de netten wel. Vanzeir trok voor, Vandevoordt loste en Adingra gleed binnen. Op het moment dat Vanzeir de voorzet trapte, was de bal echter reeds achter de lijn.

© photonews

Union had het momentum nu wel te pakken, Genk had het moeilijker om de bal vast te houden. Lapoussin jaagde de gelijkmaker via onderkant lat in de touwen en deze keer telde die wél. Een billijk gelijkspel leek in de maak, maar daar besliste Samatta anders over. De invaller kopte in de 92ste minuut raak op hoekschop. Genk blijft zo Club Brugge bijbenen op een gedeelde tweede plaats.