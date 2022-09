Man van de match in #USGGNK: 'Samagoal' doet waar hij is voor op gebracht, lof voor hem van Vrancken en Heynen

'Samagoal', klonk het vanuit het Genk-vak. Dan weet je meteen wat er heeft plaatsgevonden. Bij Union was Ally Samatta in extremis de matchwinnaar. En zo ook onze man van de match.

In minuut 63 er op gekomen als vervanger van Onuachu. Net in de periode nadien zette Union aan en kende Genk een moeilijke periode. Dan is het voor Samatta als aanvaller ook verre van evident. De Tanzaniaan is natuurlijk wel een killer in de box en dat liet hij nog eens zien in extra tijd. Bij die hoekschop van Trésor goed opgedoken aan de eerste paal, goede timing en prima naar beneden gekopt en de rest is geschiedenis.

"Als Ally het zo afmaakt, is het heel mooi", kon Wouter Vrancken er enkel verheugd over zijn. "Als ik zie hoe Ally inkomt, ben ik heel tevreden over zijn mentale ingesteldheid", gaf de coach zijn invaller ook een pluim voor zijn inzet. "Ally heeft dan ook bepaalde kwaliteiten."

Samatta houdt woord

Wie die winnende treffer misschien het vroegst had zien aankomen, was aanvoerder Bryan Heynen. "Ally zei tegen mij dat hij 'm ging binnenkoppen. Dan is het wel mooi dat het ook gebeurt. Daar vertrouwen in hebben, dat moet. Ik ben blij voor hem dat hij dat doelpunt maakt en ons helpt."

En misschien wel het beste nieuws: er is nog progressiemarge om Samatta helemaal in te passen in het systeem Vrancken. "De moeilijkheid is nog een beetje om hem mee te krijgen in de principes, want we hebben hem nog geen enkele wedstrijd echt kunnen beoordelen", aldus de Genkse coach. Het gebeurt voorlopig door te praten op training, door dingen aan te geven." Als dat nog beter kan, zal Samatta nog meer van waarde zijn.