Belang van het weer bijbenen van Club Brugge voor RC Genk: "Altijd belangrijk om drie punten te pakken"

Door de drie punten te pakken bij Union staat RC Genk weer mooi naast Club Brugge in de stand. Met meer gemaakte doelpunten is het zelfs Genk dat achter leider Antwerp de tweede plek inneemt.

Dat kon dus enkel door een zege in het Dudenpark en die kwam er niet zonder slag of stoot. "Het was een zware wedstrijd met veel duels. Al waren er ook veel lange ballen waarbij we overgeslagen werden. Dan is het kwestie van goed te kijken wat er gebeurt. Ik denk dat we al bij al een moeilijke wedstrijd beleven, maar toch drie punten pakken", analyseert Bryan Heynen.

De aanvoerder van RC Genk zag wel nog ruimte voor verbetering. Tijdens een bepaalde periode na rust kreeg zijn ploeg het toch lastig. "We hadden iets beter de ruimtes kunnen benutten en iets rustiger kunnen blijven. Bij 0-1 moest Union natuurlijk komen."

Bonus

Dat Genk weer naar die tweede plaats springt en op gelijke hoogte met Club komt, is dat al belangrijk in deze fase van het seizoen? "Het is altijd belangrijk om drie punten te pakken. Punten meepakken op zo'n moeilijke verplaatsing is alleen maar bonus voor de rest van het seizoen. Het puntenverlies tegen STVV is zo goedgemaakt."