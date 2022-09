Union moet wennen aan Europees ritme: "Ze zijn tot het gaatje gegaan"

Union ging in de slotfase tegen Genk ten onder. Toeval? Of speelt die Europese kalender ook mee? Want de Brusselaars zijn de opeenvolging van matchen duidelijk nog niet gewend en hebben ook niet de kern om veel mee te roteren.

Union begon met dezelfde elf als tegen Berlijn. Doelpuntenmaker Lapoussin begint de opeenvolging ook te voelen, al speelde hij wel een goeie match. "We spelen om de drie dagen. We proberen wel goed te recupereren, maar we voelen de accumulatie van matchen", aldus de winger. Karel Geraerts begon wel vroeg in de tweede helft al te wisselen. ''Maar ik heb er veel vertrouwen in dat mijn spelers fysiek klaar zijn om de drie dagen te spelen", zegt Geraerts. ''De physical trainers doen alles om ze goed klaar te stomen. Mijn spelers zijn prof. Ze moeten dat kunnen plaatsen. Ik moet ze ook een pluim geven hoe ze tegen Genk tot het gaatje gegaan zijn."