René Vandereycken ziet bij Union een verschil in de spits

Vorig seizoen was er Dante Vanzeir - Deniz Undav in de spits bij Union. Dit seizoen is dat Vanzeir - Okoh Boniface. Een verschil volgens René Vandereycken.

Voor René Vandereycken waren Deniz Undav en Dante Vanzeir een echt duo. Voorlopig ziet hij 2 aparte spitsen in de aanval bij Union. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Ook is Vandereycken niet zeker of er een nieuw duo in de maak is. Okoh Boniface heeft volgens hem niet hetzelfde profiel als Undav. Ook niet hetzelfde balgevoel en niet dezelfde traptechniek. Volgens Vandereycken is het aan trainer Karel Geraerts om te bepalen hoe het beter kan gaan en hoe ze elkaar beter kunnen bedienen.