Vrancken en Geraerts bespreken aangename Union-Genk: "Moesten 2 winnaars zijn, niet bezig met kloofjes slaan"

Wouter Vrancken en Karel Geraerts, de coaches van respectievelijk Genk en Union, kunnen weer fier zijn op de intensiteit die hun ploegen aan de dag legden. Ze maakten er een aangenaam onderling duel van. Het werd in het Dudenpark 1-2.

"Ik ben heel blij, want hier gaan niet veel ploegen komen winnen", aldus de trainer van de winnende ploeg. "De twee ploegen speelden om te winnen en dan krijgt de neutrale toeschouwer een mooie wedstrijd te zien. Eén punt voor beide ploegen had nog te weinig geweest, er moesten twee winnaars zijn. De eerste helft was voor ons, de tweede helft leunde naar hun kant."

Vervangingen goed uitgedraaid

Was Vrancken dan helemaal tevreden aan de rust? "We hadden er eentje meer moeten maken om bij de rust in een zetel te zitten. Na zo'n helft weet je dat er moeilijke momenten komen als ze door gaan duwen. Het is belangrijk om dan rustig te blijven. Na de gelijkmaker was het even te nerveus en te slordig. We hebben ons herpakt met de vervangingen die goed uitgepakt zijn."

"Met iets meer rust aan de bal in het begin van de eerste en einde van de tweede helft, hadden we meer met de omschakeling kunnen doen", merkte Vrancken nog op. "Maar goed, daar gaan we niet over klagen als je hier de drie punten pakt." Zijn collega Geraerts had graag de achterstand vermeden. "Het eerste doelpunt kwam heel ongelegen. Je hebt de bal en geeft 'm zomaar weg."

Paintsil deed de rest. "Paintsil moet je geen ruimte geven, die jongen is pijlsnel. We hebben in de eerste helft onze momenten niet gepakt. Automatisch ging Genk door de stand wat achteruit en gingen wij risico's nemen. Dat maakt dat je op het goede moment scoort. Dan dacht ik dat we gingen proberen om het helemaal naar ons toe te trekken. Dat deden we niet."

"De wedstrijd kon dus nog alle kanten op, want zowel Genk als wij bleven gaan voor het winnende doelpunt", zag Geraerts ook. "Mijn spelers zijn tot aan het gaatje gegaan. Een pluim voor mijn spelers, want dit is een nederlaag die we absoluut niet verdienden."

Basisplaats voor Onuachu

Het resultaat staat er wel: een Genkse zege die tot stand kwam met Onuachu in de basis. "Je voelde 'm week na week scherper worden", zegt Vrancken over zijn spits. "Hij heeft zeker en vast niet ontgoocheld." Het was uiteindelijk zijn vervanger Samatta die voor de volle buit zorgde.

RC Genk doet zo een uitstekende zaak in het klassement. Het blijft op gelijke hoogte met Club en neemt al wat afstand van andere bepaalde clubs. "Met kloofjes slaan zijn we niet bezig. Ik vind het nog te vroeg om naar de stand te kijken. Er zijn twee ploegen die er qua budget bovenuit steken en de rest moet vechten om daar dicht bij te geraken."