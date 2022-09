Ronny Deila: "Winnen in Sint-Truiden is niet alleen symbolisch of historisch, het is ook het bewijs dat er een nieuwe wind waait"

Standard heeft vrijdagavond met 1-2 gewonnen op Sint-Truiden. De laatste overwinning van de Rouches op Stayen dateerde al van 2007.

Standard heeft vrijdagavond de vloek van Stayen verbroken en een einde gemaakt aan een lange droogte sinds 2007. "Ik ben blij met deze overwinning, het was 15 jaar geleden dat de club hier had gewonnen. Ik begrijp nu ook waarom het zo moeilijk was, want Sint-Truiden is een zeer goede ploeg", gaf Ronny Deila toe. "We hebben gestreden om hen zo weinig mogelijk kansen te geven, ondanks hun hoge druk aan het eind van de wedstrijd. Winnen in Sint-Truiden is niet alleen symbolisch of historisch, het is ook het bewijs dat er een nieuwe wind waait", zei de trainer van Standard na de wedstrijd.

Standard is met deze 9 op 9 zeer goed op dreef. "We hadden zelf drie of vier grote kansen en we hebben nauwelijks iets weggegeven. Deze drie overwinningen geven ons vertrouwen, maar we moeten met de voetjes op de grond blijven staan. We moeten ons uiterste best blijven doen, zoals we dat op Sint-Truiden hebben gedaan", besloot Deila. Volgende week staat hen een clash in eigen huis tegen Club Brugge te wachten. Eén ding is zeker: Sclessin zal kolken zoals in de hoogdagen.