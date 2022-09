De sterkte van OHL verklaard: "Er zijn geen bankzitters of titularisspelers bij ons"

Hamza Mendyl was net naar de kant en toch kreeg hij nog een geel karton onder zijn neus geduwd én een penaltyfout tegen. Gelukkig voor hem kon Leuven toch nog winnen op het veld van Charleroi.

Mendyl was in de eerste helft dicht bij een assist maar Nsingi trof de lat. Verder was het spel van Hamza Mendyl als dat van OHL, enthousiast, met ruimte voor verbetering, maar aangenaam. "We wisten at het een zware wedstrijd zou worden, we waren erop voorbereid," glimlachte de Marokkaanse international na de wedstrijd.. "De hele groep was zeer gemotiveerd bij het idee om deze wedstrijd te spelen! We zijn zo blij met deze drie punten.", was hij enthousiast.

Hamza zat nog niet goed en wel op de bank na zijn vervanging of de scheidsrechter kwam hem een gele kaart geven. Bram Van Driessche werd namelijk naar het scherm geroepen en oordeelde dat Mendyls laatste actie voor zijn wissel een penaltyfout was. Zelf kon hij het team dus niet meer naar de winning goal loodsen.

"Maar toch winnen we nog verdiend. We zitten vol vertrouwen en dat zie je ook aan de wissels die inkomen en meteen beslissend zijn. We vormen samen één grote groep. Er zijn hier geen invallers of vaste starters, iedereen die op het veld komt zal alles geven voor de ploeg. We begrijpen wat de coach beslist, hij heeft de wedstrijd het beste voorbereid", besluit Mendyl.