Daan Heymans ontgoocheld na laat verlies: "Al kan je de wedstrijd niet winnen, dat moet je zorgen dat je niet verliest"

Daan Heymans speelt al enkele weken mee in de aanval bij Charleroi en dat zorgde vandaag voor een doelpunt tegen OH Leuven. Heymans lokte ook een strafschop uit maar toch wist Charleroi geen punten mee te graaien aan Den Dreef.

"We waren goed gestart, komen op voorsprong na heel veel moeite en dan is het dubbel zo zuur dat je op zo'n manier een goal tegen krijgt. Ook in de tweede helft staan we goed maar creëeren we nog net iets te weinig. Maar als je de 2-2 maakt in de 80e minuut, mag je de wedstrijd niet meer verliezen. Als je ze niet kan winnen, moet je ervoor zorgen dat je ze niet verliest", analyseert Daan Heymans achteraf.

"Leuven wordt verrassing van het seizoen"

Op het veld van OH Leuven punten meegraaien is geen eenvoudige opgave, voorlopig slaagde enkel Club Brugge daarin dit seizoen. Heymans besefte maar al te goed waar Charleroi zich aan kon verwachten. "We hebben in de voorbereiding al een keertje tegen Leuven gespeeld en ze waren toen heel goed. Daar heb ik gezegd dat ze de verrassing van het seizoen zouden worden. We hebben dit seizoen al tegen grotere namen gespeeld maar een moeilijkere partij gehad. In leuven is misschien wel een van de moeilijkste wedstrijden van het seizoen", klinkt het.

Voor de tweede keer op rij stond Heymans naast Mbenza voorin bij de Zebra's. "Toch eentje die vaker terugzakt naar het middenveld", corrigeert Heymans meteen. Zo was hij in die rol goed voor een strafschop en lokte hij een strafschop uit (na een VAR-interventie). "Mendyl raakt me heel licht maar hij raakt me wel. Ik heb meteen mijn schaafwonde aan de scheidsrechter laten zien en hij besloot na de beelden toch ook een penalty te geven dus volgens mij was het dan wel terecht."