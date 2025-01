LIVE: Gent heeft voorlopig maar één spits en geen enkele keuze op bezoek bij Dender

Voor Dender en KAA Gent staat er op zondagnamiddag een pittig en belangrijk duel op het programma. Beide teams kunnen daarin een uitstekende zaak doen.

Dender staat momenteel op een tiende plaats in de stand met 27 punten. Bij een overwinning kunnen ze de kloof met de dertiende plaats opnieuw wat verruimen en een grote stap zetten richting redding.

En dan kunnen ze ook meteen opnieuw naar boven gaan kijken, want dan komen ze zomaar op gelijke hoogte met de Buffalo's. Die staan momenteel zesde in de stand en willen dat stekje in play-off 1 heel graag halen.

"Met Tom Vandenberghe en Leonardo Da Silva hebben we al twee targets gehaald, maar ons werk is nog niet klaar", aldus Wouter Vrancken op zijn persconferentie.

Spits gezocht

Zeker een spits moet er heel snel bij door het uitvallen van Max Dean - enkel Gudjohnsen is nu nog een optie als diepe man bij de Gentenaars. Toch zou hij ook op andere plekken nog versterking willen, al is er natuurlijk ook de economische realiteit om mee rekening te houden.

Tegen Dender zal hij het in ieder geval nog moeten doen met wat op heden voorhanden is. Vanaf 16 uur kan u de wedstrijd bij ons LIVE en op de voet volgen!