LIVE: Zorgt Antwerp voor play off-stress bij Gent of zorgt bewogen week voor paniek op het veld?

Nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie en 5 van de 6 ploegen die Champions Play Offs zullen spelen zijn bekend. Na Antwerp-Gent kunnen dat er 6 zijn.

Rommelige week in Antwerpen

de vorige speeldag verzekerde Antwerp zich van deelname aan de Champions Play Offs door gelijk te spelen tegen Cercle Brugge. Maar die deelname aan nacompetitie met de top 6 had geen positieve gevolgen voor trainer Jonas De Roeck die de bons kreeg.

Ulderink, de voormalige assistent van Mark Van Bommel, werd aangesteld en krijgt meteen die play offs als eerste test; Of is het een voorbereiding voor volgend seizoen? Ulderink kan zelf niet aan de tand gevoeld worden want enkele dagen na zijn aanstelling maakte Antwerp bekend dat hij door een niersteen buiten strijd is en assistent John Stegeman zal dienst doen als T1 tegen KAA Gent.

Blessurenieuws

En hij kwam op de persconferentie met positief blessurenieuws want Janssen, Bataille en Praet zijn opnieuw wedstrijdfit. Ook Balikwisha is hersteld maar was ziek waardoor het nog niet zeker is of hij de selectie haalt. Stegeman verzekerde alleszins wel dat Antwerp nog vol voor Europees voetbal gaat dit seizoen.

Eén overwinning volstaat voor Gent

En daarom moet er gewonnen worden van KAA Gent. De Buffalo's zijn zelf nog niet zeker van de Champions Play Offs en kunnen zich op de Bosuil verzekeren van die top 6.

De troepen van Milicevic staan 4 punten boven Standard met nog 2 speeldagen te gaan. De Rouches spelen zondagavond in Union en ontvangen op de laatste speeldag Antwerp. Een 6/6 is een must terwijl Gent zelfs met een 0/6 zich zou kunnen plaatsen.

Maar met een overwinning tegen Antwerp verzekert Gent zich meteen van de Champions Play Offs. En waarom rekenen als het zo ook kan? De afgelopen weken speelde Gent gelijk tegen Club en Genk en won het van Anderlecht, allemaal top 6-ploegen.