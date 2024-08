LIVE: Stoomt promovendus Dender door of zorgt Kortrijk voor eerste verlies?

Na twee speeldagen in de Jupiler Pro League hebben Dender en Kortrijk al iets gedaan wat 6 van de 16 niet niet kon: een wedstrijd winnen. In een rechtstreeks duel zullen ze uitmaken wie écht kan spreken van een goede start.

Dender voor 7/9

Promovendus Dender was voor veel analisten op voorhand een vogel voor de kat om rechtstreeks terug naar de Challenger Pro League te degraderen. Maar De Kadavers hebben na twee speeldagen nog geen wedstrijd verloren.

Gezien de tegenstanders van Dender zeker geen slechte prestatie. Na de 0-0 tegen vice-kampioen Union volgde een verrassende 1-2 overwinning op het veld van KAA Gent met een doelpunt van Berte in het slot. Vier punten dus voor de troepen van Vincent Euvrard. en met KV Kortrijk als volgende tegenstander zitten er misschien nog wel wat punten in voor Dender.

© photonews

Kortrijk voor 6/9

Al gelooft Kortrijk ook in zijn kansen tegen de promovendus. Kortrijk verloor dan wel op de openingsspeeldag tegen Gent, daarna werd er gewonnen van Cercle Brugge. Winst tegen Dender zou 6/9 betekenen en zeker geen slechte start zijn voor De Kerels die vorig seizoen bijna de hele reguliere competitie op de laatste plaats stonden.

© photonews

"We zullen Dender zeker niet onderschatten", beweerde Kortrijk-trainer Frey Alexqndersson op de persconferentie voor de wedstrijd. "Maar we hebben in de eerste twee wedstrijden veel kansen gecreëerd maar we moeten die beter leren afmaken", vindt de IJslandse coach..

Vorig jaar speelden Dender en Kortrijk ook al een keertje tegen elkaar. In de achtste finale van de Croky Cup won Kortrijk na strafschoppen. Kan Dender zaterdagnamiddag revanche nemen? Volg het live via Voetbalkrant.