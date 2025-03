LIVE Club Brugge-Charleroi: Blijft blauw-zwart in het spoor van leider Racing Genk?

Club Brugge ontvangt op de laatste speeldag van de reguliere competitie Charleroi. Blijft blauw-zwart in het spoor van leider Racing Genk?

Na de uitschakeling in de Champions League kan Club Brugge zich opnieuw volop focussen op de Belgische competitie. Daarin moet blauw-zwart opnieuw strijden voor het behalen van Europees voetbal voor volgend seizoen.

Of dat in de Champions League zal zijn, zal afhangen van de play-offs. Voor die beginnen sluit blauw-zwart zijn reguliere competitie af tegen Charleroi. Zij zijn al zeker van de Europe play-offs en hebben niet echt meer iets om voor te spelen.

Voor Club Brugge is dat natuurlijk wel het geval. Zij zagen Racing Genk zaterdag winnen van Union, waardoor de kloof weer twaalf punten is. Met een zege tegen Charleroi wil Club dat terugbrengen tot negen punten en Union op vier punten zetten.

Nicky Hayen kan wel niet rekenen op Chemsdine Talbi. De Marokkaanse international zit niet in de selectie en het is de vraag wie hem zal vervangen. Wordt het de Pool Michal Skoras of de jonge Zuid-Afrikaan Shandre Campbell?

Verder worden er geen wijzigingen verwacht in de basiself van Club Brugge. Eind september bleef blauw-zwart steken op een 1-1 op het veld van Charleroi, kan het nu wel de drie punten pakken?