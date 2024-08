LIVE: Gent heeft schaapjes na vijf dolle minuten op het droge

Volgende week zijn zowel Cercle Brugge als KAA Gent vrijgesteld in de Jupiler Pro League om zich te kunnen focussen op de laatste voorronde van de Conference League. Maar deze week is het wél nog alle hens aan dek.

“Ideaal is het niet omdat je maar twee rustdagen hebt. Drie rustdagen, daar los je in principe alles mee op, twee is net te kort. We gaan moeten zien wie klaar is om te spelen zondag”, vertelde Wouter Vrancken eerder al aan Het Laatste Nieuws.

Zeker over Max Dean en kapitein Sven Kums zijn er de nodige vragen. “De dag na de match kan dat redelijk goed zijn, maar twee dagen erna weet je pas of het echt goed zit. Dan zijn we al op de vooravond van Westerlo. Sven Kums is op tijd gestopt, laat dat duidelijk zijn, maar het blijft afwachten."

Betere start dan verwacht

Voor de Buffalo's is het na een drie op negen alle hens aan dek tegen het verrassende Westerlo. Die stonden na drie speeldagen alleen aan de leiding en verloren nog geen punt. Er wordt bovendien ook goed gevoetbald in het Westelse Kuipje.

Aan Gent om dat elan te gaan stoppen, al hebben ze bij De Kemphanen wel het vertrouwen. Cercle Brugge, KV Mechelen en Union werden al geklopt door Timmy Simons en zijn troepen. "Deze start is beter dan we gedacht hadden", aldus Simons.