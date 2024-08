LIVE: Kan flauw Antwerp achterstand nog goedmaken tegen KV Mechelen?

66

Riedewald, Janssen en Chery maken driehoekjes op het middenveld maar vanaf ze op zo'n 25 meter van het Mechelse doel komen loopt alles spaak



63

Een wrange sfeer bij de wissels voor Antwerp. Bij de wissel van Doumbia voor Riedewald was het een combinatie van applaus en gefluit. Corbanie werd met wat meer applaus op het veld gemaand maar van harte was het niet



63

Jelle Bataille

Kobe Corbanie





63

Mahamadou Doumbia

Jairo Riedewald





59

De Roeck gaat ingrijpen. Corbanie en Riedewald staan klaar



59

Bataille heeft ruimte om vanuit een scherpe hoek uit te halen. Hij twijfelt niet maar Marsa staat in de baan van het schot. Het levert wel een corner op



54

De Bosuil begint te mopperen. Veel slechte passes, weinig kansen en KV Mechelen werkt met getimed tijdrekken ook op de zenuwen van de Antwerp-supporters



52

Julien Ngoy

Bilal Bafdili

Nog geen Benito Raman bij KV Mechelen, wel Bafdili



50

Ngoy was opnieuw het veld opgelopen maar gaat al bijna even snel opnieuw liggen. De wedstrijd lijkt gedaan voor hem



50

Mechelen graaft zich alleszins niet in. Ze willen voetballen en komen geregeld opzetten



47

Ngoy is blijven liggen na een contact en moet verzorgd worden. Moet Hasi al voor een tweede keer noodgedwongen wisselen?



46

Antwerp trapt de tweede helft op gang. Heeft Jonas De Roeck zijn spelers kunnen inspireren om beter te doen?



45+1

Antwerp probeert te reageren maar het gaat moeizaam. De voorzetten en corners vinden geen roodhemden



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



42



Doelpunt van Bas van den Eynden (Patrick Pflücke)

De corner wordt weggebokst maar KV Mechelen blijft in balbezit. De bal gaat opzij tot bij Pflücke die opnieuw probeert voor te zetten. Van Den Eynden komt perfect voor de neus van Van Den Bosch ingelopen om de 0-1 in doel te koppen



41

Veel ruimte voor Storm opnieuw op links na een omschakelmoment voor KV Mechelen. De winger besluit om niet te passen maar zelf voor het schot te gaan, via Doumbia wordt het een corner



39

Antwerp heeft het balbezit overgenomen, het doelgevaar blijft voorlopig uit. KV Mechelen staat goed opgesteld en zet op de juiste momenten druk om de thuisploeg van hun doel weg te houden



34

Nee, de Zweed dropt de bal veel te kort. Antwerp blijft wel in balbezit maar zonder doelgevaar



34

Antwerp mag een vrije trap voor doel zetten via Ondrejka, krijgt we nog eens doelgevaar?



32

Schoofs neemt een afvallende bal in één tijd op de slof, hoog over



28

Afgekeurd doelpunt

Janssen controleert een voorzet van Kerk en scoort maar Laforge floot nog voor de bal erin was voor hands. Ook geen VAR-check dus want Laforge had zijn beslissing al genomen



27

Ook aan de overkant zijn het de de verdedigers die het pleit voorlopig winnen. Kerk komt naar binnen en ziet Janssen aan de tweede paal staan. Raemaekers zet zijn voet op de juiste plek en haalt het gevaar weg



24

Lammens opnieuw!

Antwerp moet het spel ondergaan. Mrabti opnieuw tot bij Ngoy maar die trapt naast de bal, het blijkt een goede assist te zijn voor Storm die oog in oog staat met Lammens. De Antwerp-goalie wint het duel en brengt redding met de benen door zich goed breed te maken



23

En daar is KV Mechelen opnieuw, ditmaal vanop de rechterflank. De bal gaat via Mrabti achteruit tot bij Ngoy die van dichtbij wil scoren. Het voetje van Alderweireld zorgt voor redding



22

Van Den Bosch moet redding brengen. Na een interceptie van De Wolf gaat het snel richting Storm die in de rug van Bataille was gedoken. Storm loopt tot in de Antwerpse 16 om dan breed te leggen, Van Den Bosch ontzet voor Mrabti tot scoren kan komen



20

Antwerp was aan de wedstrijd begonnen als dominante ploeg maar is dat overwicht nu toch wat kwijt op het veld. Het is nu KV Mechelen dat de bal in de ploeg probeert te houden, op zoek naar openingen



19

Jules Van Cleemput

Bas van den Eynden





18

Aangezien ze maar lastig tot in de 16 raken, blijven de bezoekers het van afstand doen. Opnieuwis het Schoofs, afgeblockt



15

Janssen komt tekort

Het begint allemaal bij een balverovering van Bataille waardoor Antwerp kan gaan aanvallen via Kerk. Die zet scherp voor, Janssen komt net tekort om de bal in het lege doel te duwen



13

Chery naast

Ook Antwerp voetbalt een eerste grote kans bij elkaar. Chery pikt een pass van Doumbia op en duikt de 16 in alsof de Mechelen-verdedigers kegeltjes op training zijn. Zijn schot gaat echter naast



10

Lammens moet zich als eerste tonen

Schoofs wilt schieten aan de rand van de 16 maar ziet zijn schot afgeblockt. Pflücke kan de bal echter oppikken en trapt gekruist maar Lammens brengt redding



8

Bataille blijft heel kalm en controleert met de borst een indraaiende voorzet waardoor Lammens makkelijk opraapt



5

Ondrejka verlegt het spel tot bij Bataille die goed voorzet richting tweede paal. De teruggekomen Pflücke kopt in corner voor de neus van Chery



4

Gele kaart voor Ouattara Aziz





1

Antwerp gaat meteen op zoek naar Janssen in de 16 maar die kan niet goed afleggen