LIVE: Leuven en KV Kortrijk klaar voor levensbelangrijk duel: "Maakt niet uit hoe we de punten pakken"

OH Leuven en KV Kortrijk sluiten op zondagavond om 19.15 uur speeldag acht van de Jupiler Pro League tegen elkaar af. Beide teams kunnen de drie punten goed gebruiken in de strijd richting een veilig(er) seizoen.

OH Leuven telt na zeven wedstrijden tien punten, KV Kortrijk heeft er zeven. Als de Leuvenaars winnen, dan kunnen ze een ferme stap richting subtop maken. Als de Kortrijkzanen winnen, dan komen ze naast Leuven in de stand.

Voor beide teams staat er dus wel wat op het spel. Ignace N’Dri geeft op de website van de Leuvenaars aan dat hij er klaar voor is. "We willen tonen dat de match tegen STVV een uitschuiver was. Zeker thuis kunnen we altijd wat meer, we willen ons laten zien aan de supporters."

Coach Oscar Garcia zal er niet bij zijn in Leuven op de bank. Hij werd geschorst nadat hij tegen STVV verhaal ging halen bij ref Bourdeaud’hui en moet één speeldag op het strafbankje.

Zoektocht naar punten

KV Kortrijk zal het moeten zien te rooien zonder Haruya Fujii, die nog sukkelt met de adductoren. De coach blikt dan weer hoopvol vooruit richting de afsluiter van speeldag 8 in de Jupiler Pro League.

"Vijf punten zou echt goed zijn in aanloop naar de volgende interlandbreak. Hoe en waar we die pakken, speelt geen rol."