Cercle Brugge en STVV sluiten de negende speeldag af. Wie pakt onderin het klassement belangrijke punten?

Afgelopen donderdag kon Cercle Brugge eindelijk nog eens winnen, na drie nederlagen op rij won de Vereniging van KAA Gent met 2-1 Daardoor kon Cercle de aansluiting maken met de andere ploegen onderin.

Winnen tegen STVV is dan ook nodig om helemaal weg te sluipen uit de degradatiezone voor Miron Muslic en co. Het zou ook een opsteker zijn richting hun eerste Europese wedstrijd in de groepsfase tegen Sankt Gallen.

Belangrijk was donderdag ook dat Kévin Denkey twee keer scoorde. Dat spits had al een maand de netten niet meer gevonden na een mislukte transfer. Is hij nu weer helemaal vertrokken zoals vorig seizoen?

Winnen tegen STVV wordt wel niet makkelijk voor Cercle Brugge, dat onder zijn nieuwe trainer Felice Mazzu 6 op 6 pakte en ook al niet meer verloor sinds half augustus. De Kanaries zijn onder Mazzu onder stoom gekomen.

Cercle Brugge heeft wel de geschiedenis in zijn voordeel, want van de laatste tien confrontaties in Jan Breydel won de Vereniging zes keer. De laatste zege van STVV dateert van augustus 2021, toen het won 0-1.