LIVE: De VAR helpt Standard

73

Dennis Eckert Ayensa

Rafiki Said





73

Hakim Sahabo

Ibrahim Karamoko





72

Standard komt nog eens onder de druk uit van La Louvière, maar Mohr kan niet profiteren



71

Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra





63

Dario Benavides

Sekou Sidibe





62

De VAR is het doelpunt aan het checken...





62

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.

Geen 1-2. Het doelpunt wordt afgekeurd omwille van buitenspel



59

Doelpunt van Mouhamed Menaour Belkheir

Onze woorden waren nog niet koud en daar is het doelpunt van La Louvière. Mouhamed Belkheir met de 1-2 en zo is de thuisploeg terug in de wedstrijd gekomen



59

Geweldige save van Epollo

Gueulette met de geweldige kopbal en bijna een doelpunt



59

Doelpunt van Mouhamed Menaour Belkheir

Onze woorden waren nog niet koud en daar is het doelpunt van La Louvière. Mouhamed Belkheir met de 1-2 en zo is de thuisploeg terug in de wedstrijd gekomen



56

La Louvière heeft er zin in

De thuisploeg is goed uit de kleedkamer gekomen. Ze kiezen resoluut voor de aanval en Standard heeft het even moeilijk



54

Adnane Abid

Nayel Mehssatou





50

Wat een drukte voor het doel van Standard!

Vrije trap van La Louvière en bij Standard kregen ze de bal niet weg. Het was uiteindelijk Daan Dierckx die de bal over zijn eigen doel kopte



48

La Louvière heeft één wissel doorgevoerd. Epailly is eraf en Guindo is erop gekomen



46

Théo Epailly

Mohamed Yaya Guindo





39



Doelpunt van Marco Ilaimaharitra (Penalty)

Na handspel en een VAR ingreep bleef de nieuwkomer kalm. Hij schoot strak in de rechterhoek en zo maakte hij ook zijn doelpunt tijdens zijn debuut



38



Penalty voor Standard





36

Krijgen we een penalty voor Standard? De VAR is het aan het nakijken...

Vissers moet naar de beelden gaan kijken



33

Bijna La Louvière

Goede hoekschop, maar niemand van La Louvière kon er zijn hoofd tegenzetten. Hier komt Standard even goed weg



20

Eerste schot op doel voor La Louvière na wat geharrewar voor doel, maar het schot werd geblokt voor Epolo moest ingrijpen



15

Easi Arena doet zijn naam eer aan

La Louvière maakt het Standard heel gemakkelijk. Ze stappelen de defensieve blunders op, maar voorlopig kunnen de Luikenaars niet nog eens profiteren



5



Doelpunt van Thomas Henry

In zijn debuut scoort de aanvaller zijn eerste doelpunt voor Standard



4

Homawoo van Standard met de eerste kans na mistasten van Faye, maar hij schiet juist naast het doel



1

La Louvière - Standard: 0-0

In La Louvière is het nieuwe stadion goed gevuld voor het bezoek van Standard. De fans van de Luikenaars zijn er echter niet bij want die boycotten de wedstrijd omwille van het kleine uitvak en de ridicule regelingen met de bezoekende bussen