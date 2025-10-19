Sterk Zulte Waregem hijst zich naast KAA Gent

Zulte Waregem heeft een erg knappe overwinning weten te boeken in eigen huis tegen KAA Gent. Na een moeilijke openingsfase toonden ze zich efficiënt en wonnen ze uiteindelijk nog erg ruim tegen de Buffalo's.

KAA Gent miste onder meer Skoras, Kanga en Samoise en dus moest Ivan Leko puzzelen tegen Zulte Waregem, dat ook in vorm is en wilde doorgaan op zijn elan en zelfs naast Gent kon komen in de stand. Onder meer Goore mocht in de basis beginnen.

Bij Essevee de verwachte namen. Ementa was andermaal het aanspeelpunt voorin, terwijl er daarrond veel lopende acties moesten gaan gebeuren om voor vrijheid op het middenveld te zorgen. En het plannetje werkte.

In het openingskwartier had een bedrijvige Goore misschien nog voor de 0-1 kunnen zorgen, maar hij vond Gabriël op zijn weg. Bij de eerste bal tussen de palen van de thuisploeg was het dan meteen 1-0 dankzij Claes, die een mooie actie afrondde.

Even later was er Erenbjerg die met een knap kattenpootje de 2-0 op het bord zette, al week de bal nog af op Araujo en zo kregen we officieel gezien een owngoal op het statistiekenblad - een detail voor Essevee, zoveel is duidelijk.

Zulte Waregem heeft geen kind aan KAA Gent

Nog voor de rust maakte Nyssen er met een knap schot nog 3-0 van, waardoor de tweede helft een maat voor niets leek te gaan worden. Lange tijd was dat ook echt wel het geval, want Gent miste toch duidelijk een paar creatieve spelers zoals Skoras.

Gandelman kon een klein kwartier voor tijd nog even voor een klein beetje spanning, maar enkele minuten later werd het al meteen 4-1 via dan toch wel Jeppe Erenbjerg. Hij bekroonde op die manier dan toch nog zijn prima wedstrijd.