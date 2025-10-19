Datum: 19/10/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11
Sterk Zulte Waregem hijst zich naast KAA Gent
Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft een erg knappe overwinning weten te boeken in eigen huis tegen KAA Gent. Na een moeilijke openingsfase toonden ze zich efficiënt en wonnen ze uiteindelijk nog erg ruim tegen de Buffalo's.

KAA Gent miste onder meer Skoras, Kanga en Samoise en dus moest Ivan Leko puzzelen tegen Zulte Waregem, dat ook in vorm is en wilde doorgaan op zijn elan en zelfs naast Gent kon komen in de stand. Onder meer Goore mocht in de basis beginnen.

Bij Essevee de verwachte namen. Ementa was andermaal het aanspeelpunt voorin, terwijl er daarrond veel lopende acties moesten gaan gebeuren om voor vrijheid op het middenveld te zorgen. En het plannetje werkte.

In het openingskwartier had een bedrijvige Goore misschien nog voor de 0-1 kunnen zorgen, maar hij vond Gabriël op zijn weg. Bij de eerste bal tussen de palen van de thuisploeg was het dan meteen 1-0 dankzij Claes, die een mooie actie afrondde.

Even later was er Erenbjerg die met een knap kattenpootje de 2-0 op het bord zette, al week de bal nog af op Araujo en zo kregen we officieel gezien een owngoal op het statistiekenblad - een detail voor Essevee, zoveel is duidelijk.

Zulte Waregem heeft geen kind aan KAA Gent

Nog voor de rust maakte Nyssen er met een knap schot nog 3-0 van, waardoor de tweede helft een maat voor niets leek te gaan worden. Lange tijd was dat ook echt wel het geval, want Gent miste toch duidelijk een paar creatieve spelers zoals Skoras.

Gandelman kon een klein kwartier voor tijd nog even voor een klein beetje spanning, maar enkele minuten later werd het al meteen 4-1 via dan toch wel Jeppe Erenbjerg. Hij bekroonde op die manier dan toch nog zijn prima wedstrijd.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 7.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/27 (48.1%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 48/51 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Tanghe Anton 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit 90' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Nnadi Tochukvu 85' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Opoku Joseph A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe ⚽ ⚽ 90' 8.7 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Gavriel Stavros A 68' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/32 (59.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Lofolomo Enrique 5' 6.5  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mituljikic Nikola 0'  
Vossen Jelle 0'  
Soglo Emran 0'  
Hedl Tobias 0'  
Willen Lukas 0'  
Ujka Serxho 0'  
Ake Marley 22' 6.6 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.5 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 77/87 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 74/79 (93.7%)
Meer statistieken
Duverne Jean-Kevin A   83' 6.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 56/68 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Surdez Franck 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Araujo Tiago   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 41/53 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/9 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Ito Atsuki 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Gandelman Omri 90' 7.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Goore Hyllarion 60' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Kotto Samuel 0'  
Omgba Aimé 30' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Mitrovic Stefan 0'  
Vanzeir Dante 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vandenberghe Tom 0'  
Essaouabi Hatim 0'  
De Vlieger Tibe 7' 5.8  
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
El Âdfaoui Mohammed 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef Zulte Waregem - KAA Gent

Vooraf

19:15

Zulte Waregem en KAA Gent sluiten speeldag 11 van de Jupiler Pro League af. De thuisploeg kan bij een overwinning naast de bezoekers komen, terwijl de Buffalo's een nieuwe ...

