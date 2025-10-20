Zulte Waregem klimt de top zes in en... is ook een kandidaat om daar te eindigen: "Momentopname"

Het is tegenwoordig heerlijk om fan te zijn van Zulte Waregem. De promovendus zette zaterdagavond opnieuw een statement neer door AA Gent met 4-1 te vernederen. Met dertien op vijftien nestelt Essevee zich verrassend maar verdiend in de top zes.

En dat lijkt, gezien de vorm van de traditionele topclubs, helemaal geen toevalstreffer. De basis voor het succes werd gelegd in de eerste helft, waarin Zulte Waregem de Buffalo’s compleet wegblies. Na 45 minuten stond het al 3-0, met dank aan de flitsende Jeppe Erenbjerg.

De Deen was opnieuw alomtegenwoordig en pikte - volgens hemzelf - twee doelpunten mee. “Ik vind wel dat ik twee keer gescoord heb, maar het belangrijkste is dat we winnen. We zijn als ploeg fantastisch aan het seizoen begonnen", glunderde hij na afloop.

Ook Thomas Claes, een van de uitblinkers, kon zijn trots niet verbergen. “Dat we zesde staan, is echt absurd. Niemand had dat verwacht, maar we spelen met lef en geloof. Als we deze lijn kunnen aanhouden, dan kan dit een héél mooi seizoen worden", klonk het ambitieus.

Boven verwachting presteren

Coach Sven Vandenbroeck oogst terecht lof voor het werk dat hij op korte tijd verrichtte. Hij maakte van Essevee een goed georganiseerde, gedisciplineerde ploeg die tegelijk verzorgd voetbal brengt. “Dit was een teamprestatie", zei Vandenbroeck. “De club heeft het twee jaar zwaar gehad, maar sinds april zijn we helemaal terug.”





Zelf wil de coach het woord *ambitie* voorlopig niet te nadrukkelijk in de mond nemen. “We moeten met de voeten op de grond blijven. We presteren boven verwachting, maar dit is een momentopname. Ons doel blijft: zo ver mogelijk wegblijven van de onderste vier.”

Toch ziet ook Ivan Leko, die met zijn Gent zwaar onderuitging, het groter plaatje. “Chapeau voor mijn collega,” zei hij. “Vandenbroeck bewijst dat je met weinig middelen een geweldig team kan bouwen."