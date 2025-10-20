Zulte Waregem blikt KAA Gent helemaal in: coach Sven Vandenbroeck is duidelijk

Sven Vandenbroeck was een tevreden coach na de 4-1 overwinning tegen KAA Gent. Hij wil deze leuke tijden zo lang mogelijk aanhouden.

Zulte Waregem zat voor de interlandperiode in een goede flow, al was er nog wel dat 0-0 gelijkspel op RAAL La Louvière. Vorig weekend kon Essevee bevestigen door met 4-1 uit te halen tegen KAA Gent.

Een zeer deugddoende zege. Zulte Waregem domineerde, dat zag ook coach Sven Vandenbroeck. "Op de eerste tien minuten na had je de hele wedstrijd het gevoel dat aan onze kant alles goed ging. Zowel offensief als defensief", zei hij bij Sporza.

Het zijn leuke tijden bij Zulte Waregem

"Jammer van die tegengoal, maar voor de rest ben ik heel tevreden met de teamprestatie, de inzet en het goede spel. We maakten de goede keuzes wanneer we druk hadden door de lange ballen te hanteren of te voetballen."

"We hadden het daar in het begin wat moeilijker mee, maar we krijgen dat meer en meer onder de knie. Het is een wapen waarmee je de tegenstander steeds doet twijfelen: gaan we druk zetten of niet?"





Vandenbroeck ziet zijn team zo nog iedere week groeien. Ondertussen is Essevee meer dan helemaal aangepast aan het niveau van 1A. "Op dit moment is onze plek in de linkerkolom zeker verdiend. Deze club heeft twee jaar in het donker gezeten en vorig jaar het licht aangedaan. Vandaag mogen we een discobal aandoen. Het zijn leuke tijden, we willen dat zo lang mogelijk aanhouden", besluit Vandenbroeck.