Datum: 25/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12

LIVE: Dender gaat met voorsprong de rust in tegen Westerlo!

Dender gaat zaterdag op bezoek bij Westerlo. Charaï zet Piedfort centraal achteraan terwijl Van Den Keybus op het middenveld start na de blessure van Rommens. Toshevski vervangt Berte bij Dender, Viltard komt in de plaats van Rodes en Fredrick mag ook starten.

Tijd   47' 1" 
46
 De bal rolt weer in de Kempen!


Scheidsrechter 		Rust


45+3
 Bijna weer Dender! Een scherpe en harde voorzet komt net niet tot bij Toshevski, Kimura brengt het leer in corner.
45+2
 De spits van Dender speelt verder met een band rond zijn hoofd gewikkeld.
44
 Beide ploegen lijken uit te kijken naar de rust. Ondertussen wordt Toshevski op het veld verzorgd met pijn aan het hoofd.
41
 Westerlo blijft de gevaarlijkste ploeg, maar zonder écht grote kansen te creëren.
29
Westerlo - FCV Dender EH
27
 Ferri kopt richting doel maar de bal gaat naast. Het leer week af maar Westerlo krijgt geen corner.
20
 Dietsch strekt zich goed uit op een schot van Sakamoto en werkt de bal in hoekschop. Groot gevaar volgt er niet uit.
15
 Westerlo combineert goed en heeft de wedstrijd in handen genomen na het openingsdoelpunt.
12
 Bijna de gelijkmaker!
Sakamoto knalt op de paal! Hier komt Dender héél goed weg.
10
 Ferri haalt uit met een knap schot, mar Dietsch gaat snel naar de grond!
6
  Gele kaart voor Malcolm Viltard
3

Goal 		Doelpunt van David Toshevski (Marsoni Sambu)
Een blitzstart van de bezoekers! Kvet en Sambu combineren mooi vanop rechts en Nismba laat een voorzet door zijn benen gaan waarna Toshevsi in een leeg doel kan afwerken. Westerlo was duidelijk nog niet goed wakker.
1
 We zijn eraan begonnen in de Kempen!
1
 Westerlo - FCV Dender EH: 0-0

Westerlo (Westerlo - FCV Dender EH)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Emin Bayram - Seiji Kimura - Thomas Van Den Keybus - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Eliot Bujupi - Antoñito Cordero - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Mathias Fixelles - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Koen Vanlangendonck

FCV Dender EH (Westerlo - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Junior Marsoni Sambu Mansoni - Benjamin Fredrick - Luc Marijnissen - Luc De Fougerolles - Fabio Ferraro - Malcolm Viltard - Noah Mbamba - Roman Kvet - David Toshevski - Bruny Nsimba
Bank: Louis Fortin - Bryan Goncalves - Ragnar Oratmangoen - Nathan Rodes - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Kobe Cools - Nail Moutha-Sebtaoui - Marsoni Sambu - Mohamed Berte

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.1  
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bayram Emin 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 6.4  
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Sakamoto Isa 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 6.5  
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando  
Sydorchuk Sergiy  
Bujupi Eliot  
Cordero Antoñito  
Mebude Adedire  
Vaesen Kyan  
Fixelles Mathias  
Mbamba-Muanda Lucas  
Mbamba Lucas  
Vanlangendonck Koen  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 7.3  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
Marsoni Sambu Mansoni Junior  
Fredrick Benjamin 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 6.8  
Meer statistieken
Viltard Malcolm   6.4  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Toshevski David 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nsimba Bruny 6.5  
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis  
Goncalves Bryan  
Oratmangoen Ragnar  
Rodes Nathan  
Attah Kadiri Jordan  
Hrnčár David  
Cools Kobe  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Sambu Marsoni A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Berte Mohamed  
Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

12:10

Dender blijft naarstig speuren naar een eerste zege van het seizoen. Op zaterdag krijgt de rode lantaarn een nieuwe kans op die allereerste driepunter. Het moet dan wel win...

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
