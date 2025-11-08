LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

De schijnwerpers zijn meer dan ooit gericht op coach Stef Wils bij Antwerp. De huidige situatie kan immers niet blijven aanslepen. Redden de Antwerp-spelers het vel van hun coach of niet?

Dat is met het oog op de toekomst wat op de eerste plaats op het spel staat wanneer Antwerp zaterdagavond La Louvière ontvangt. Wie voor aanvang van het seizoen voorspeld had dat de thuisploeg met zes punten minder dan de bezoekers zou beginnen aan dit duel, had men gek verklaard. Ook al stond Antwerp dan mogelijk voor een overgangsseizoen.

Zo zie je maar hoe het kan lopen. Na een nog degelijke competitiestart ging het resultaatgewijs daarna steil bergaf, zelfs in die mate dat Antwerp momenteel op de voorlaatste plaats kampeert. Dat de trainer nog niet het gelag heeft betaald, is een teken dat het bestuur beseft dat het met de weinige investeringen niet simpel zou worden om veel uit deze ploeg te halen.

Winst een must voor Antwerp en Wils

Bovendien heeft men ook zelf niet zo lang geleden beslist om Stef Wils door te schuiven naar de T1-positie. Wel moet het mogelijk zijn om ruimschoots beter te doen dan nu het geval is. Een thuiszege tegen een promovendus lijkt echt wel een must om Wils in het zadel te kunnen houden. Het tweeluik tegen La Louvière en Dender zou het seizoen van Antwerp moeten herlanceren.

Ondertussen zakt La Louvière ontspannen maar ook vol vertrouwen af naar de Bosuil. De Wolven doen het net veel beter dan verwacht en zijn zelfs al zeven speeldagen ongeslagen. Daar zaten ook wel vijf gelijke spelen bij. La Louvière is geen doelpuntenmachine, maar geeft ook relatief weinig weg en lijkt zo vlot op weg naar het behoud. Het rekende op de vorige speeldag nog af met Cercle na een dol slot.

Veel afwezigen bij Antwerp

Er zijn nog altijd heel wat spelers waar Antwerp niet op kan rekenen. De broodnodige zege zal behaald moeten worden zonder Verstraeten, Engels, Hairemans, Urinboev, Adekami en Kerk. Foulon is geschorst. La Louvière heeft met Liongoloa ook een geschorste, maar enkel Belkheir ligt in de lappenmand. Volg Antwerp - La Louvière vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!