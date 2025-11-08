Volg Antwerp - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 08/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?
Foto: © photonews

De schijnwerpers zijn meer dan ooit gericht op coach Stef Wils bij Antwerp. De huidige situatie kan immers niet blijven aanslepen. Redden de Antwerp-spelers het vel van hun coach of niet?

Dat is met het oog op de toekomst wat op de eerste plaats op het spel staat wanneer Antwerp zaterdagavond La Louvière ontvangt. Wie voor aanvang van het seizoen voorspeld had dat de thuisploeg met zes punten minder dan de bezoekers zou beginnen aan dit duel, had men gek verklaard. Ook al stond Antwerp dan mogelijk voor een overgangsseizoen.

Zo zie je maar hoe het kan lopen. Na een nog degelijke competitiestart ging het resultaatgewijs daarna steil bergaf, zelfs in die mate dat Antwerp momenteel op de voorlaatste plaats kampeert. Dat de trainer nog niet het gelag heeft betaald, is een teken dat het bestuur beseft dat het met de weinige investeringen niet simpel zou worden om veel uit deze ploeg te halen.

Winst een must voor Antwerp en Wils

Bovendien heeft men ook zelf niet zo lang geleden beslist om Stef Wils door te schuiven naar de T1-positie. Wel moet het mogelijk zijn om ruimschoots beter te doen dan nu het geval is. Een thuiszege tegen een promovendus lijkt echt wel een must om Wils in het zadel te kunnen houden. Het tweeluik tegen La Louvière en Dender zou het seizoen van Antwerp moeten herlanceren.

Ondertussen zakt La Louvière ontspannen maar ook vol vertrouwen af naar de Bosuil. De Wolven doen het net veel beter dan verwacht en zijn zelfs al zeven speeldagen ongeslagen. Daar zaten ook wel vijf gelijke spelen bij. La Louvière is geen doelpuntenmachine, maar geeft ook relatief weinig weg en lijkt zo vlot op weg naar het behoud. Het rekende op de vorige speeldag nog af met Cercle na een dol slot. 

Veel afwezigen bij Antwerp

Er zijn nog altijd heel wat spelers waar Antwerp niet op kan rekenen. De broodnodige zege zal behaald moeten worden zonder Verstraeten, Engels, Hairemans, Urinboev, Adekami en Kerk. Foulon is geschorst. La Louvière heeft met Liongoloa ook een geschorste, maar enkel Belkheir ligt in de lappenmand. Volg Antwerp - La Louvière vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono Antwerp - La Louvière

Antwerp wint
Gelijk
La Louvière wint
Antwerp Antwerp wint Gelijk La Louvière La Louvière wint
68.94% 19.45% 11.6%
Populairste
2-1
(72x)		 1-0
(54x)		 2-0
(51x)

Vergelijking Antwerp - La Louvière

Positie

15
9

Punten

11
17

Gewonnen

2
4

Verloren

6
4

Gescoorde doelpunten

10
10

Doelpunten tegen

15
11

Gele kaarten

30
25

Rode kaarten

2
0

Onderlinge duels gewonnen

2
2
1
02/02 18:00 Antwerp Antwerp 2-1 La Louvière La Louvière
17/04 20:00 Antwerp Antwerp 1-3 La Louvière La Louvière
23/11 15:00 La Louvière La Louvière 1-1 Antwerp Antwerp
25/04 20:00 La Louvière La Louvière 1-1 Antwerp Antwerp
23/11 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 La Louvière La Louvière
Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

04/11 33

De wedstrijd van Royal Antwerp in eigen huis tegen La Louvière zou wel eens van heel groot belang kunnen zijn voor Stef Wils. De bezoekers van hun kant hebben al mooie ding...

"Of ik verrast ben dat ik hier nog zit?": Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk voor levensbelangrijke match

07/11 6

De druk op Stef Wils is groter dan ooit. Antwerp staat na een reeks teleurstellende resultaten op de voorlaatste plaats en de supporters beginnen ongeduldig te worden. De w...

Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

12:30

De malaise bij Antwerp FC lijkt compleet. Na de nederlaag tegen STVV bengelt The Great Old op de voorlaatste plaats in de stand. De crisis aan de Bosuil wordt met de week g...

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 18:15 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 20:45 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 09/11 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 09/11 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 09/11 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 09/11 Union SG Union SG
