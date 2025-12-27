LIVE: Gent en Westerlo vurig begonnen aan afsluiter van 2025!

KAA Gent en KVC Westerlo sluiten op zaterdagavond speeldag 20 in de Jupiler Pro League af. En daarmee ook meteen de hele competitie wat betreft 2025. Voor Rik De Mil een laatste kans om punten te pakken bij zijn nieuwe ploeg.

KAA Gent en KVC Westerlo willen het jaar op een positieve manier afsluiten. Westerlo kan met een overwinning naast Standard komen en zo de kansen op de Champions' Play-offs gaaf houden. Gent kan dan weer op één puntje komen en over onder meer Westerlo springen.

Rik De Mil over de kerstdagen

"We hadden onze gewone werkdagen, maar je komt dan toch wat later thuis. We zaten iets later aan de kersttafel dan thuis gedacht of gehoopt werd", aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing op de match tegen Westerlo.

"We zijn het gewoon dat de feestdagen eigenlijk pas na de wedstrijd van dit weekend beginnen. Het zijn speciale dagen, maar de focus ligt echt wel op de wedstrijd tegen Westerlo. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons."

"We willen in hetzelfde ritme blijven zoals normaal." De oefenmeester van Gent had het onder meer over de blessure van Delorge, die onder het mes moest. Maar er zijn nog wel een aantal onzekerheden, zoals Ito en Kadri.

Kanga keerde terug en zou wel in de kern kunnen worden opgenomen, Skoras is dan weer nog geschorst. "Het kerstvoetbal stoort me absoluut niet. Eens je erin zit, neem je dat erbij en pak je het op een andere manier aan. Het is wel nog niet ingeburgerd zoals in Engeland."