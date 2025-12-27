Datum: 27/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20

LIVE: Gent en Westerlo vurig begonnen aan afsluiter van 2025!

Rik De Mil en KAA Gent willen het jaar afsluiten met een belangrijke thuiszege tegen KVC Westerlo. Dat doen ze met een terugkerende Wilfried Kanga en Abdelkahar Kadri. Dean en Gandelman zitten op de bank. Adedire Mebude krijgt bij de bezoekers zijn debuut. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   14' 0" 
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
13
 Daar zijn de fans van KAA Gent. Twaalf minuten was het ook deze week stil. "Is dit wat jullie willen?" blijft de boodschap naar de Pro League.
11
 Plots een snedige voorzet vanop rechts van Gent. Kanga zet er de kop tegen, Jungdal pakt.
8
 Van der Heyden raakt Sakamoto in het passeren. Die gaat tegen de grond. Komt de VAR tussen?
7
 Goore plots aangespeeld in de diepte. Hij trapt nogal plompverloren over en naast.
5
 De supporters zwijgen ook in deze wedstrijd de eerste twaalf minuten. Opvallend: die van Westerlo doen niet mee met de actie en laten de trommels knallen.
2
 Meteen een reuzenkans voor de bezoekers. Dramatisch inspelen van Roef. Sayyadmanesh mist zijn controle, maar Sakamoto kan alsnog trappen. Daarna moet Volckaert op de lijn redden op een inzet van Ferri.
1
 De bal rolt in de Planet Group Arena!
1
 KAA Gent - Westerlo: 0-0
20:18
 Wij zitten klaar. U hopelijk ook. Na deze wedstrijd is het einde verhaal voor 2025!

Vooraf
Rik De Mil en KAA Gent willen het jaar afsluiten met een belangrijke thuiszege tegen KVC Westerlo. Dat doen ze met een terugkerende Wilfried Kanga en Abdelkahar Kadri. Dean en Gandelman zitten op de bank. Adedire Mebude krijgt bij de bezoekers zijn debuut.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 7.13  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 6.3  
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 6.12  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 6.48  
Meer statistieken
Samoise Matisse 6.48  
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 6.4  
Meer statistieken
Ito Atsuki 6.7  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 6.75  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kanga Wilfried 6.25  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Gandelman Omri  
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Vanzeir Dante  
Dean Max  
Lopes Leonardo Da Silva  
Lagae Bram  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.99  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Rommens Tuur 6.77  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Lapage Amando 6.31  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Bayram Emin 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 6.73  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mebude Adedire 6.58  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 6.9  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 6.1  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Sydorchuk Sergiy  
Bujupi Eliot  
Vaesen Kyan  
Smekens Raf  
Fixelles Mathias  
Mbamba-Muanda Lucas  
Goure Fernand  
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Van Den Keybus Thomas  

Vooraf

Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!

https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2025-12-27/-live-rik-de-mil-spreekt-over-de-kerstdagen-en-spelers-die-westerlo-niet-halen?1163395
🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen
🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen
Foto: © photonews

KAA Gent en KVC Westerlo sluiten op zaterdagavond speeldag 20 in de Jupiler Pro League af. En daarmee ook meteen de hele competitie wat betreft 2025. Voor Rik De Mil een laatste kans om punten te pakken bij zijn nieuwe ploeg.

KAA Gent en KVC Westerlo willen het jaar op een positieve manier afsluiten. Westerlo kan met een overwinning naast Standard komen en zo de kansen op de Champions' Play-offs gaaf houden. Gent kan dan weer op één puntje komen en over onder meer Westerlo springen.

Rik De Mil over de kerstdagen

"We hadden onze gewone werkdagen, maar je komt dan toch wat later thuis. We zaten iets later aan de kersttafel dan thuis gedacht of gehoopt werd", aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing op de match tegen Westerlo.

"We zijn het gewoon dat de feestdagen eigenlijk pas na de wedstrijd van dit weekend beginnen. Het zijn speciale dagen, maar de focus ligt echt wel op de wedstrijd tegen Westerlo. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons."

"We willen in hetzelfde ritme blijven zoals normaal." De oefenmeester van Gent had het onder meer over de blessure van Delorge, die onder het mes moest. Maar er zijn nog wel een aantal onzekerheden, zoals Ito en Kadri.

Kanga keerde terug en zou wel in de kern kunnen worden opgenomen, Skoras is dan weer nog geschorst. "Het kerstvoetbal stoort me absoluut niet. Eens je erin zit, neem je dat erbij en pak je het op een andere manier aan. Het is wel nog niet ingeburgerd zoals in Engeland."

"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

26/12 1

Arnar Vidarsson blijft het Belgische voetbal van dichtbij volgen. Hij sprak in een gesprek met Het Nieuwsblad over de ontwikkeling van Tibe De Vlieger bij KAA Gent.

Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

26/12 5

KAA Gent werkt zaterdag nog één competitiewedstrijd af voor de winterstop. De thuiswedstrijd tegen Westerlo krijgt daarbij een duidelijke sportieve lading.

📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

26/12

Mathias Delorge sukkelde al eventjes met een enkelblessure. Vandaag werd hij geopereerd, zo laat hij weten op sociale media.

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved