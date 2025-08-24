Datum: 24/08/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5

LIVE: De bal rolt in de kelderkraker tussen Dender en OH Leuven

Vanavond staat een cruciale confrontatie op het programma tussen voorlaatste Dender en rode lantaarn OH Leuven. Dender scoorde dit seizoen pas één keer en worstelt dus aanvallend, terwijl Leuven de slechtste verdediging van 1A heeft met twaalf tegentreffers.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   12' 3" 
Live door Johan Walckiers
Discussieer live mee!
12
 Dender probeert te combineren, maar het centrum van OHL zit muurvast.
4
 Een lage voorzet in de zestien van Dender en Traore kan er net zijn voet niet tegen zetten.
1
 FCV Dender EH - OH Leuven: 0-0
FCV Dender EH (FCV Dender EH - OH Leuven)
FCV Dender EH: Luc Marijnissen - Bryan Goncalves - Roman Kvet - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Benjamin Fredrick - Ragnar Oratmangoen - Michael Verrips - Luc De Fougerolles - Bruny Nsimba - Fabio Ferraro
Bank: Kéres Masangu - Moïse Sahi Dion - Krzysztof Koton - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Kobe Cools - Malcolm Viltard - Guillaume Dietsch - Nail Moutha-Sebtaoui

OH Leuven (FCV Dender EH - OH Leuven)
OH Leuven: Tobe Leysen - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Wouter George - Siebe Schrijvers - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Jovan Mijatovic - Óscar Gil Regaño - Ewoud Pletinckx - Takahiro Akimoto
Bank: Birger Verstraete - Thibaud Verlinden - Youssef Maziz - Maxence Andre Prévôt - Nachon Nsingi - William Balikwisha - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Thibault Vlietinck

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler
5 Marijnissen Luc  
7 Goncalves Bryan  
16 Kvet Roman  
17 Mbamba Noah  
18 Rodes Nathan  
22 Fredrick Benjamin  
26 Oratmangoen Ragnar  
34 Verrips Michael  
44 De Fougerolles Luc  
77 Nsimba Bruny  
88 Ferraro Fabio  
  Bank
6 Masangu Kéres  
10 Dion Moïse Sahi  
15 Koton Krzysztof  
19 Attah Kadiri Jordan  
20 Hrnčár David  
21 Cools Kobe  
24 Viltard Malcolm  
30 Dietsch Guillaume  
67 Moutha-Sebtaoui Nail  

OH Leuven OH Leuven
  Speler
1 Leysen Tobe  
3 Dussenne Noë  
5 Ominami Takuma  
6 George Wouter  
8 Schrijvers Siebe  
9 Karim Traoré Abdoul  
11 Terho Casper  
22 Mijatovic Jovan  
27 Gil Regaño Óscar  
28 Pletinckx Ewoud  
30 Akimoto Takahiro  
  Bank
4 Verstraete Birger  
7 Verlinden Thibaud  
10 Maziz Youssef  
16 Prévôt Maxence Andre  
20 Nsingi Nachon  
21 Balikwisha William  
33 Maertens Mathieu  
34 Nyakossi Roggerio  
77 Vlietinck Thibault  

Vooraf

LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging
LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging
Foto: © photonews

Vanavond staat een cruciale confrontatie op het programma tussen voorlaatste Dender en rode lantaarn OH Leuven. Dender scoorde dit seizoen pas één keer en worstelt dus aanvallend, terwijl Leuven de slechtste verdediging van 1A heeft met twaalf tegentreffers.

Het belooft een spannende kelderkraker te worden. De thuisploeg zag deze week echter heel wat kwaliteit vertrekken. Aanvoerder Joedrick Pupe trok naar Vancouver, waar hij ploegmaat wordt van Thomas Müller, en topschutter Aurélien Scheidler vertrok naar Charleroi. Voor Dender wordt het dus een testcase om de vertrekkers op te vangen en het tij te keren.

Voor OHL is het de eerste ‘lichte’ uitdaging na vier duels tegen ploegen uit de top zeven van vorig seizoen. Coach David Hubert waarschuwt dat zijn ploeg de wedstrijd niet mag onderschatten. “We zijn in stijgende lijn. Nu is het kwestie van de volgende stap te zetten", zegt hij.

Dender zorgde al voor 2 OHL-ontslagen

Hubert realiseert zich dat de confrontaties met Dender nog vers in het geheugen liggen. “Voor Oscar Garcia was de 1-1 in november 2024 zijn laatste wapenfeit, de 5-0 in de play-offs vorig jaar bezegelde het lot van Chris Coleman helemaal. Laten we hopen dat we dat niet herhalen", aldus de Leuven-coach.

De terugkeer van routinier Noé Dussenne naar OHL kan een extra stimulans betekenen. “Hij heeft een heel mooi leven in Zwitserland achtergelaten. Hij is ambitieus en komt met een bepaalde instelling naar hier", legt Hubert uit. Dussenne moet ook de jongere spelers begeleiden, zoals Jovan Mijatovic, die dit seizoen opvallend sterker presteert.

Dender kan rekenen op doelman Michael Verrips, die de groep probeert te motiveren ondanks het kwaliteitsverlies. “Het team moet de problemen collectief oplossen. We scoorden één keer in vier wedstrijden, dat is een globaal probleem", zegt hij. 

Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

14:45

Voor Dender en OH Leuven staat op er op zondagavond al een echte 'kelderkraker' op het programma. Beide ploegen hebben dringend punten nodig en dus staat er de nodige stres...

Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

16:45

Voor OH Leuven is het in Denderleeuw op zondagavond al een klein beetje D-day. Verliezen in Oost-Vlaanderen zou voor een pijnlijke 1 op 15 zorgen. En dus wordt ook opnieuw ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved