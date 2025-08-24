Volg FCV Dender EH - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 24/08/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging
Foto: © photonews

Vanavond staat een cruciale confrontatie op het programma tussen voorlaatste Dender en rode lantaarn OH Leuven. Dender scoorde dit seizoen pas één keer en worstelt dus aanvallend, terwijl Leuven de slechtste verdediging van 1A heeft met twaalf tegentreffers.

Het belooft een spannende kelderkraker te worden. De thuisploeg zag deze week echter heel wat kwaliteit vertrekken. Aanvoerder Joedrick Pupe trok naar Vancouver, waar hij ploegmaat wordt van Thomas Müller, en topschutter Aurélien Scheidler vertrok naar Charleroi. Voor Dender wordt het dus een testcase om de vertrekkers op te vangen en het tij te keren.

Voor OHL is het de eerste ‘lichte’ uitdaging na vier duels tegen ploegen uit de top zeven van vorig seizoen. Coach David Hubert waarschuwt dat zijn ploeg de wedstrijd niet mag onderschatten. “We zijn in stijgende lijn. Nu is het kwestie van de volgende stap te zetten", zegt hij.{READALSO}

Dender zorgde al voor 2 OHL-ontslagen

Hubert realiseert zich dat de confrontaties met Dender nog vers in het geheugen liggen. “Voor Oscar Garcia was de 1-1 in november 2024 zijn laatste wapenfeit, de 5-0 in de play-offs vorig jaar bezegelde het lot van Chris Coleman helemaal. Laten we hopen dat we dat niet herhalen", aldus de Leuven-coach.

De terugkeer van routinier Noé Dussenne naar OHL kan een extra stimulans betekenen. “Hij heeft een heel mooi leven in Zwitserland achtergelaten. Hij is ambitieus en komt met een bepaalde instelling naar hier", legt Hubert uit. Dussenne moet ook de jongere spelers begeleiden, zoals Jovan Mijatovic, die dit seizoen opvallend sterker presteert.

Dender kan rekenen op doelman Michael Verrips, die de groep probeert te motiveren ondanks het kwaliteitsverlies. “Het team moet de problemen collectief oplossen. We scoorden één keer in vier wedstrijden, dat is een globaal probleem", zegt hij. 

Prono FCV Dender EH - OH Leuven

FCV Dender EH wint
Gelijk
OH Leuven wint
FCV Dender EH wint Gelijk OH Leuven wint
37.95% 40.06% 21.99%
Populairste
1-1
(94x)		 2-1
(73x)		 1-2
(46x)

Vergelijking FCV Dender EH - OH Leuven

Positie

15
16

Punten

2
1

Verloren

2
3

Gescoorde doelpunten

1
4

Doelpunten tegen

5
12

Gele kaarten

4
10

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

6
4
2
11/05 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 5-0 OH Leuven OH Leuven
19/04 17:00 OH Leuven OH Leuven 4-4 FCV Dender EH FCV Dender EH
15/02 16:00 OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
09/11 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 OH Leuven OH Leuven
11/12 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 OH Leuven OH Leuven
18/08 20:30 OH Leuven OH Leuven 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
17/04 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 OH Leuven OH Leuven
16/04 19:30 OH Leuven OH Leuven 1-4 FCV Dender EH FCV Dender EH
07/12 19:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 3-1 OH Leuven OH Leuven
06/12 15:00 OH Leuven OH Leuven 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
01/04 15:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 5-2 OH Leuven OH Leuven
29/10 15:00 OH Leuven OH Leuven 0-3 FCV Dender EH FCV Dender EH

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Leuven OH Leuven
