Volg Zulte Waregem - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 23/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV
Zulte Waregem begon met 4 op 12 aan het seizoen, STVV is dé revelatie van het seizoen onder coach Wouter Vrancken tot dusver. En dus is de vraag wat beide ploegen zaterdagavond tegen elkaar gaan laten zien in de Elindus Arena in Waregem. Bij ons kan u het duel LIVE meevolgen.

"De groep is mentaal opnieuw klaar om alles te geven, enkel Jakob - onze nieuwe verdediger - blijft out", opende coach Sven Vandenbroeck op zijn persconferentie in Waregem voorafgaand aan het duel tegen De Kanaries.

"We stonden de voorbije weken defensief heel sterk, maar we weten dat we tegen STVV offensiever voor de dag zullen moeten komen. Het wordt zaterdag opnieuw een zware opdracht."{READALSO}

"We bekampen een tegenstander in een goede flow die defensief weinig weggeeft, maar met onze uitverkochte sfeertribune en de steun die we de laatste weken hebben gevoeld kunnen we altijd iets meer."

STVV wil doorgaan op het elan tegen Zulte Waregem

Bij STVV willen ze dan weer verder gaan op het elan van het prachtige seizoensbegin. Wouter Vrancken staat met zijn troepen op kop met 10 op 12 en dus moet ook Essevee voor de bijl.

De wedstrijd vat aan om 20.45 uur en door de verschillende uitgestelde wedstrijden elders dit weekend, wordt het misschien wel een duel om naar uit te kijken. Wij zitten alvast klaar om de wedstrijd samen met u te volgen vanavond.

Vergelijking Zulte Waregem - STVV

Positie

10
1

Punten

4
10

Gewonnen

1
3

Verloren

2
0

Gescoorde doelpunten

5
8

Doelpunten tegen

7
3

Gele kaarten

8
6

Onderlinge duels gewonnen

17
7
16
11/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 STVV STVV
27/12 20:00 STVV STVV 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/09 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 STVV STVV
02/04 16:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
07/08 18:30 STVV STVV 1-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
13/02 18:30 STVV STVV 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/12 18:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
14/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 5-1 STVV STVV
04/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 STVV STVV
24/08 20:30 STVV STVV 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 STVV STVV
04/11 20:00 STVV STVV 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/12 20:00 STVV STVV 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 STVV STVV
18/02 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 STVV STVV
14/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 STVV STVV
26/10 20:30 STVV STVV 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/02 20:30 STVV STVV 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 STVV STVV
27/04 17:00 STVV STVV 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/02 15:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-5 STVV STVV
03/03 20:00 STVV STVV 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/11 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 STVV STVV
12/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 STVV STVV
06/11 20:00 STVV STVV 0-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
24/04 20:00 STVV STVV 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/03 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 STVV STVV
23/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 STVV STVV
22/01 19:30 STVV STVV 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/10 20:00 STVV STVV 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/10 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 STVV STVV
22/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 STVV STVV
20/10 20:00 STVV STVV 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/04 20:00 STVV STVV 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 STVV STVV
27/03 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 STVV STVV
25/03 20:00 STVV STVV 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-5 STVV STVV
21/10 19:30 STVV STVV 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/11 20:00 STVV STVV P1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

19/08

Zulte Waregem is het seizoen in eerste klasse begonnen met 4 op 12. Dat is niet meteen veel, maar gezien het moeilijke programma is het zeker ook niet onder de verwachtinge...

Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

22/08 4

STVV kan dit seizoen wel eens de revelatie van de Jupiler Pro League worden. Na een moeilijk vorig seizoen lijkt de club plots een totaal ander gezicht te tonen, en dat val...

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven
