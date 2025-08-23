LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV

Zulte Waregem begon met 4 op 12 aan het seizoen, STVV is dé revelatie van het seizoen onder coach Wouter Vrancken tot dusver. En dus is de vraag wat beide ploegen zaterdagavond tegen elkaar gaan laten zien in de Elindus Arena in Waregem. Bij ons kan u het duel LIVE meevolgen.

"De groep is mentaal opnieuw klaar om alles te geven, enkel Jakob - onze nieuwe verdediger - blijft out", opende coach Sven Vandenbroeck op zijn persconferentie in Waregem voorafgaand aan het duel tegen De Kanaries.

"We stonden de voorbije weken defensief heel sterk, maar we weten dat we tegen STVV offensiever voor de dag zullen moeten komen. Het wordt zaterdag opnieuw een zware opdracht."

"We bekampen een tegenstander in een goede flow die defensief weinig weggeeft, maar met onze uitverkochte sfeertribune en de steun die we de laatste weken hebben gevoeld kunnen we altijd iets meer."

STVV wil doorgaan op het elan tegen Zulte Waregem

Bij STVV willen ze dan weer verder gaan op het elan van het prachtige seizoensbegin. Wouter Vrancken staat met zijn troepen op kop met 10 op 12 en dus moet ook Essevee voor de bijl.

De wedstrijd vat aan om 20.45 uur en door de verschillende uitgestelde wedstrijden elders dit weekend, wordt het misschien wel een duel om naar uit te kijken. Wij zitten alvast klaar om de wedstrijd samen met u te volgen vanavond.