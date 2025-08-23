Datum: 23/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5

LIVE: STVV grijpt Zulte Waregem meteen naar de keel

Zulte Waregem begon met 4 op 12 aan het seizoen, STVV is dé revelatie van het seizoen onder coach Wouter Vrancken tot dusver. En dus is de vraag wat beide ploegen zaterdagavond tegen elkaar gaan laten zien in de Elindus Arena in Waregem. Bij ons kan u het duel LIVE meevolgen.

44
 Krijgen we nog iets voor de koffie?
41
 Vrije trap Ito, maar geen enkel probleem voor Gabriël.
39
 Het blijft een wederkerend probleem: Nnadi pakt snel kaarten. Hij zit al op ééntje van een schorsing!
35
 Kopballetje Van Helden, maar die mist alle richting!
34
  Gele kaart voor Joseph Opoku
31
 Ferrari blijft lang liggen in de rechthoek van Zulte Waregem. Veel leek er niet aan de hand.
28
 Een soort van schotje van de thuisploeg, maar geen enkel probleem voor Kokubo. Die heeft nog geen bal moeten pakken.
25
 Ook de thuisploeg tekent een corner op. Op die manier wordt het evenwicht enigszins hersteld.
22
 Of komt de VAR nog tussen voor handspel?
22
 Sebaoui nog eens met een kans - alweer hij. Gabriël met de redding!
20
 Nog eens een corner voor STVV, toch al de derde. Andermaal levert dat niets op.
17
 Neen, een topbegin kunnen we dit niet noemen. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht stilaan.
14
 Weinig kansen, al probeert STVV wel door te drukken.
Zulte Waregem (Zulte Waregem - STVV)
Zulte Waregem: Anton Tanghe - Laurent Lemoine - Thomas Claes - Wilguens Paugain - Brent Gabriel - Tobias Hedl - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Lukas Willen - Yannick Cappelle
Bank: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Anosike Ementa - Benoit Nyssen - Serxho Ujka

STVV (Zulte Waregem - STVV)
STVV: Taiga Hata - Rihito Yamamoto - Abdoulaye Sissako - Andres Ferrari - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Leobrian Kokubo - Louis Patris - Rein Van Helden - Visar Musliu - Robert-Jan Vanwesemael
Bank: Keisuke Goto - Illyès Benachour - Shogo Taniguchi - Jo Coppens - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa
11
 STVV drukt door en dat levert opnieuw een corner op!
9
 Sebaoui laat zich nog eens opmerken. Hij blijft zo de bedrijvigste bij STVV.
6
 Trapje plots op de slof van Sebaoui. Afgeblokt door de rug van Hedl.
3
 Sissako met een diepe bal, maar geen enkele van zijn STVV-medemaats is bij de pinken.
1
 De bal rolt in de Elindus Arena!
1
 Zulte Waregem - STVV: 0-0

Vooraf
Zulte Waregem gaat op zoek naar een nieuwe driepunter in het terugkomjaar in de Jupiler Pro League. Ujka moet plaats ruimen voor Erenbjerg, bij STVV zijn er geen wissels. De bezoekers kunnen (voorlopig) alleen leider worden!

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler
3 Tanghe Anton  
4 Lemoine Laurent  
8 Claes Thomas  
12 Paugain Wilguens  
13 Gabriel Brent  
20 Hedl Tobias  
21 Nnadi Tochukvu  
22 Opoku Joseph    
24 Erenbjerg Jeppe  
31 Willen Lukas  
55 Cappelle Yannick  
  Bank
1 Bostyn Louis  
6 Lofolomo Enrique  
9 Vossen Jelle  
11 Gavriel Stavros  
17 Ementa Anosike  
19 Nyssen Benoit  
36 Ujka Serxho  

STVV STVV
  Speler
3 Hata Taiga  
6 Yamamoto Rihito  
8 Sissako Abdoulaye  
9 Ferrari Andres  
10 Sebaoui Ilias  
13 Ito Ryotaro  
16 Kokubo Leobrian  
19 Patris Louis  
20 Van Helden Rein  
26 Musliu Visar  
60 Vanwesemael Robert-Jan  
  Bank
Goto Keisuke  
1 Benachour Illyès  
5 Taniguchi Shogo  
12 Coppens Jo  
14 Merlen Ryan  
18 Juklerød Simen  
22 Janssens Wolke  
33 Diriken Alouis  
38 Matsuzawa Kaito  

Vooraf

"De groep is mentaal opnieuw klaar om alles te geven, enkel Jakob - onze nieuwe verdediger - blijft out", opende coach Sven Vandenbroeck op zijn persconferentie in Waregem voorafgaand aan het duel tegen De Kanaries.

"We stonden de voorbije weken defensief heel sterk, maar we weten dat we tegen STVV offensiever voor de dag zullen moeten komen. Het wordt zaterdag opnieuw een zware opdracht."

"We bekampen een tegenstander in een goede flow die defensief weinig weggeeft, maar met onze uitverkochte sfeertribune en de steun die we de laatste weken hebben gevoeld kunnen we altijd iets meer."

STVV wil doorgaan op het elan tegen Zulte Waregem

Bij STVV willen ze dan weer verder gaan op het elan van het prachtige seizoensbegin. Wouter Vrancken staat met zijn troepen op kop met 10 op 12 en dus moet ook Essevee voor de bijl.

De wedstrijd vat aan om 20.45 uur en door de verschillende uitgestelde wedstrijden elders dit weekend, wordt het misschien wel een duel om naar uit te kijken. Wij zitten alvast klaar om de wedstrijd samen met u te volgen vanavond.

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
