|Datum:
|13/09/2025 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 7
LIVE: Union en FC Dender beginnen aan hun partij
Het gaat direct snel hier want Dender wil snel op voorsprong komen
10' 27"
8
Union kiest voor de snelle omschakeling
6
Union controleert, maar Dender loert op de counter
1
FCV Dender EH - Union SG: 0-0
FCV Dender EH:
FCV Dender EH
|Sambu Marsoni
|7
|Goncalves Bryan
|11
|Oratmangoen Ragnar
|15
|Koton Krzysztof
|22
|Fredrick Benjamin
|30
|Dietsch Guillaume
|67
|Moutha-Sebtaoui Nail
|90
|Berte Mohamed
Union SG
|37
|Scherpen Kjell
|48
|Leysen Fedde
|5
|Mac Allister Kevin
|26
|Sykes Ross
|25
|Khalaili Anan
|4
|Rasmussen Mathias
|8
|Zorgane Adem
|22
|Niang Ousseynou
|10
|Ait El Hadj Anouar
|12
|David Promise
|30
|Florucz Raul
|Kavlashvili Giorgi
|Schoofs Rob
|Patris Louis
|Pavlic Ivan
|1
|Chambaere Vic
|3
|Barry Mamadou Thierno
|6
|Van de Perre Kamiel
|13
|Rodriguez Kevin
|19
|François Guillaume
|20
|Giger Marc