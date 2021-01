64

Gele kaart voor Kristiyan Malinov





60



Doelpunt van Dorian Dessoleil

Gelukkig voor Tshimanga buiten de 16? Dessoleil trapt vrije trap erin! Dorian Dessoleil trapt de vrije trap op de rand van de 16 rechtstreeks in doel. In de hoek waar Romo in stond verdwijnt de bal in doel.



60

Tshimanga speelt voor de eerste keer in bijna drie maand en gaat na een kwartier al op de bon. De overtreding gebeurde gelukkig voor hem net buiten de 16.



60

Gele kaart voor Derrick Tshimanga





59

OH Leuven krijgt een kansje via Sowah maar zijn schot is te centraal om Descamps te verontrusten.



57

Nicholson laat gelijkmaker liggen!

Fall zet Nicholson op weg naar doel. De spits kapt zich uitstekend vrij maar vindt dan een goed uitgekomen Romo op zijn pad.



54

Rezaei trapt een voorzet van Fall over. Charleroi probeert het met twee spitsen en hoopt dat het zo een nederlaag kan afwenden.



50

De Norre moet zich reppen om goed verdedigend in te grijpen. De Norre is trouwens naar de rechtsback geschoven zodat Tshimanga linksachter kan staan



49

In de eerste helft bleven de kaarten nog op zak, na 4 minuten in de tweede helft staan er al 2 Charleroi-spelers op de bon.



49

Gele kaart voor Mamadou Fall





46

Mercies blijft noodgedwongen geblesseerd in de kleedkamer. Hij ondervindt nog te veel last van de ingreep van Gillet. Ook Belhocine wisselt, al lijkt zijn vervanging eerder van tactischere aard



46

Gele kaart voor Guillaume Gillet





46

Xavier Mercier

Derrick Tshimanga





46

Saido Berahino

Kaveh Rezaei





45+3

Vranjes komt ingevlogen op Allemeersch met beide voeten van de grond. Hij heeft geluk dat hij hier de bal meeheeft zodat er geen fout wordt gefloten



45+1

OHL kan niet profiteren op de counter. Met 4 zijn ze mee tegenover 2 Charleroi-verdedigers, maar het wordt slecht uitgespeeld



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



44

De wedstrijd kabbelt voort richting de rust.



38

Opnieuw Descamps die zich moet onderscheiden. Ditmaal op een poging van Allemeersch



37

Descamps toont zich met een goede redding op een schot van Sowah



30

Als het zo blijft, pakt Charleroi 0 op 18. Na een sterk begin zijn de Carolo's helemaal weggezakt. Voorlopig staan ze op de 9e plaats in het klassement



28

Berahino kan ok zijn schot niet kadreren vanop de rand van de 16



24

Een vreemde actie van Sowah die achteruit dribbelt en dan de bal blind vooruit trapt. Die bal belandt ook nog eens in de voeten van een ploegmaat maar net buitenspel



23

Maertens probeert het eens vanop afstand maar zijn schot botst toch wel een ruime meter naast het doel van Charleroi



22

Mercier kan niet profiteren van een snelle couner. Een teruggekeerde Vranjes maakt het hem net moeilijk genoeg



20

OHL kan Charleroi goed afstoppen aan het eigen strafschopgebied voorlopig



18

Gillet stopt Mercier af met een stevige maar faire tackle. De kapitein van OHL moet toch even verzorgd worden.



16

Schrijvers wil een fantastische crosspass in één tijd op doel trappen maar hij trapt half naast de bal.



12



Doelpunt van Kamal Sowah (Siebe Schrijvers)

Charleroi was baas maar OHL scoort! Schrijvers zet de bal net te hoog voor maar aan de tweede paal kan Sowah binnenwerken. Zijn 7e doelpun van het seizoen.



11

Nicholson trapt een volley over maar de vooractie van de aanvaller was perfect



10

Jemelka bijna met own goal!

Romo roept dat zijn verdediging de bal mag laten maar Jemelka kopt toch nog de bal terug, een metertje naast Romo. De bal rolt gevaarlijk richting het doel maar blijft steken in de modder. Al had hij er waarschijnlijk net niet ingerold zonder modder.



8

OHL geeft nogal snel hoekschoppen weg, doelman Romo windt zich op



4

Gillet laat de bal gaan en denkt dat hij een doeltrap voor Charleroi heeft afgedwongen maar de scheidsrechter wijst toch naar de cornervlag. Gelukkig voor Gillet puurt OHL er geen doelkans uit.



1

Heet standje voor Leveuns doel!

Botaka botst op de vuisten van Romo met zijn afstandschot. In der herneming kan Jemelka een poging in corner verwerken. Uit die corner kan opnieuw Botaka trappen maar hij wordt opnieuw gestopt door Romo.



1

Charleroi begint hevig aan de wedstrijd met Gholizadeh en Kayembe, tot een doelpunt leidt het niet.



1

Charleroi - OH Leuven: 0-0







Vooraf: Brys kiest voor Siebe Schrijvers als vervanger van Henry, Botaka start opnieuw bij Charleroi

Charleroi-OHL is een duel tussen de nummers 7 en 8 uit het klassement. Beide ploegen zouden er goed aan doen om te winnen met het oog op een ticket voor play-off 1. Als Leuven wint, komen ze virtueel op de 4e plek te staan.