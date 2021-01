Dreigt OHL topschutter Thomas Henry te verliezen? 'Spits geniet interesse uit verschillende landen'

Thomas Henry is dit seizoen een enorm belangrijke schakel in het team van Marc Brys. De Fransman trof al 16 keer raak in de competitie en wekt daarmee heel wat interesse uit het buitenland op.

Woensdagavond bleef Oud-Heverlee Leuven op Mambourg steken op een 1-1 gelijkspel. Thomas Henry was niet van de partij, hij zat zijn schorsing uit. Toch dreigt Marc Brys zijn topschutter te verliezen, Henry staat namelijk in de belangstelling van heel wat ploegen. Celta Vigo kwam al eens informeren naar de diensten van de Fransman, maar een concreet bod werd nog niet uitgebracht door de nummer tien uit La Liga. Daarnaast volgen ook ploegen uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië de situatie van de aanvaller. De 26-jarige Fransman heeft in het King Power Stadium nog een contract tot 2023, en trof dit seizoen al 16 keer raak in 21 optredens. OHL zal zijn spits dus niet zomaar laten vertrekken, al hoopt het bestuur pas deze zomer afscheid van hem te moeten nemen. De promovendus staat op een zesde plaats in het klassement en maakt dus nog steeds kans op een ticket voor Play-Off 1. Zaterdag komt Beerschot op bezoek.

Lees ook... OH Leuven bedankt doelman Romo voor puntje in Charleroi