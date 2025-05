Anderlecht‑Club Brugge is vanmiddag méér dan een klassieker: het is een titelbarricade waar ­Union Saint‑Gilloise gespannen naar kijkt. Als blauw‑zwart verliest in het Lotto Park, is Union - zonder zelf te spelen - voor het eerst sinds 1935 kampioen.

13:30

Anderlecht: Lucas Hey - Jan-Carlo Simic - Thorgan Hazard - Kasper Dolberg - Jan Vertonghen - Mats Rits - Colin Coosemans - Mario Stroeykens - Leander Dendoncker - Nilson Angulo - Tristan Degreef

Bank: Ibrahim Kanate - Moussa N'Diaye - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Theo Leoni - Luis Vazquez - César Huerta - Ali Maamar



Club Brugge: Nordin Jackers - Hugo Siquet - Joel Ordonez - Christos Tzolis - Hugo Vetlesen - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Ardon Jashari - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper

Bank: Axl De Corte - Shandre Campbell - Zaid Romero - Ferran Jutgla - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Michal Skoras - Simon Mignolet - Casper Nielsen - Jorne Spileers - Joaquin Seys

Vooraf

LIVE: Schenkt Anderlecht de titel aan Union of trekt Club Brugge er nog een spannende laatste speeldag uit? Johan Walckiers

Vandaag 10:41





Foto: © photonews Anderlecht‑Club Brugge is vanmiddag méér dan een klassieker: het is een titelbarricade waar ­Union Saint‑Gilloise gespannen naar kijkt. Als blauw‑zwart verliest in het Lotto Park, is Union - zonder zelf te spelen - voor het eerst sinds 1935 kampioen. Een gelijkspel stelt de Brusselaars een week uit, winst van Club maakt van de slotmatch Union‑AA Gent pas echt een finale. Nicky Hayen kan opnieuw rekenen op flankflitser Joaquin Seys, al zal de 20‑jarige vermoedelijk op de bank beginnen. Ook twijfelgevallen Vanaken, Mignolet en Jutgla zijn fit verklaard.. Bij Anderlecht draait alles rond het afscheid van Jan Vertonghen. De recordinternational trainde de voorbije week vlot en krijgt allicht een basisplaats in zijn laatste thuiswedstrijd. Paars‑wit vraagt de fans om om 13.10 u al in het stadion te zitten voor een interactief eerbetoon. Voor Besnik Hasi telt vanmiddag maar één woord: revanche. De coach was furieus na het gezapige verlies op Union en wil nu wél de intensiteit zien die in de bekerfinale ontbrak. Een zege geeft de supporters na een woelig jaar sportieve troost – én zou de rivalen van Club een historische dreun bezorgen. Union zelf houdt het rustig. Trainer Sébastien Pocognoli plant een dagje gezinsplezier, Noah Sadiki bekent dat hij “misschien kijkt als hij niet slaapt”. De Brusselaars weten: gebeurt het niet vandaag, dan kan het volgende week tegen Gent alsnog. Maar niemand bij ­Union zal klagen als de buren paars‑wit het werk alvast afmaken. De politie in Brussel bereidt zich intussen voor op een risicoduel zonder uitfans na de cuprellen. Spotters en een crisisstructuur moeten verhinderen dat Club‑supporters toch naar de hoofdstad afzakken. Op het veld, voor 20.000 fans én een afscheidnemende kapitein, kan om 13u30 het porselein van het Belgische kampioenschap knetteren.

Prono Anderlecht - Club Brugge

Gelijk Club Brugge wint

Anderlecht wint Gelijk Club Brugge wint 8.88% 20.08% 71.04% Populairste 1-2

(54x) 0-2

(48x) 1-3

(46x)

Vergelijking Anderlecht - Club Brugge

Positie

4 2

Punten

36 49

Gewonnen

3 6

Verloren

4 1

Gescoorde doelpunten

10 17

Doelpunten tegen

8 4

Gele kaarten

14 13

Onderlinge duels gewonnen